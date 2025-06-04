Хавбек збірної Італії може замінити Рейндерса в Мілані

Мілан зацікавлений у підписанні центрального півзахисника Торіно та збірної Італії Самуеле Річчі.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

На даний момент Мілан близький до продажі свого ключового хавбека Тіджані Рейндерса в Манчестер Сіті. Саме у Річчі керівництво "россонері" бачить заміну 26-річному півзахиснику збірної Нідерландів.

Мілан готовий запропонувати Торіно за Річчі 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Transfermarkt оцінює вартість 23-річного хавбека у 30 мільйонів, його контракт з Торіно діє до літа 2028 року.

У поточному сезоні на рахунку Річчі 1 гол і 2 асисти в 36 матчах за Торіно в усіх турнірах. Хавбек уже провів 8 матчів за збірну Італії, у складі якої дебютував ще у 2022 році.