Це правда, ставляться до нас добре, – тренерка з Росії підтвердила спілкування українських та російських гімнастів
Старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко підтвердила слова Олега Верняєва про українських гімнастів, які "чекають на Росію".
Слова тренерки наводить glavcom.ua.
Олімпійський чемпіон-2016 Верняєв заявив про те, що у складі збірної України є деякі гімнасти, які "чекають на Росію". І Родіоненко підтвердила зв'язок українських та російських спортсменів, не називаючи імен.
"Слова українця Верняєва? Це правда, що окремі українські спортсмени ставляться до Росії добре. Звичайно, є і ті, кому все одно, і ті, хто погано ставиться. У них відразу починають гнобити тих, хто висловлює симпатію Росії.
Вони особливо не висловлюються з цього приводу, бо бояться. Навіть у особистих розмовах просять нас не називати їхні імена. Контакт залишається, з тренерами особливо.
Я знаю, що і хлопці один з одним спілкуються, але в їхньому випадку дуже обмежено. Зараз спілкування небагато, але це зовсім не говорить про те, що вони проти Росії. Ситуація змушує так поводитися, а ми розуміємо і не засуджуємо", – сказала Родіоненко.
Зазначимо, що Олег Верняєв також розповів про бажання українців не пропускати змагання, навіть якщо там будуть виступати російські спортсмени.
Нагадаємо, що Назар Чепурний став бронзовим призером чемпіонату Європи, здобувши нагороду в опорному стрибку.