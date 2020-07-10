Формула-1 оголосила про проведення ще двох гонок сезону-2020

Таким чином, сезон-2020 буде складатися з як мінімум десяти гонок

Цього сезону Формули-1 вперше відбудеться Гран-прі Тоскани в Муджелло. Гонка запланована на 13 вересня.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Також Ф-1 підтвердила, що етап в Сочі відбудеться 27 вересня, як і планувалося.

Таким чином, сезон-2020 буде складатися з як мінімум десяти гонок. Чемпіонат оголосить про проведення наступних Гран-прі в найближчі тижні і як і раніше планує організувати від 15 до 18 етапів.

Нагадаємо, Рено не задіюватиме Алонсо на практиках цього сезону.

Раніше стало відомо, скільки заробить Алонсо в Рено.