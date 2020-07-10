Рено не задіюватиме Алонсо на практиках цього сезону

Керівник французької команди Сіріль Абітебуль каже, що це не входить у плани команди.

Джерело - f1analytic.

Фернандо Алонсо, який приєднається до команди Формули-1 Рено, не буде приймати участі в практиках цього сезону.

Про це заявив керівник французької команди Сіріль Абітебуль.

"Не думаю, що Алонсо потрібно брати участь у вільній практиці, щоб ознайомитися з процедурами вікенду або машиною Формули-1. Це не входить в наші плани. У нас завжди є опція провести тести на боліді 2018 року", - заявив бос французької команди.

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"У якийсь момент він відправиться на нашу базу, щоб познайомитися з роботою команди. Він стане великою мотивацією для персоналу. Багато з тих, хто працює в Енстоуні, були ще студентами або школярами, коли Фернандо виграв з командою перший титул", - зізнався Абітебуль.

Нагадаємо, Боттас виграв Гран-прі Австрії.