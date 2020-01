Сьогодні проходить 10-й етап відомого ралі-рейду Дакар, в якому вперше в кар'єрі бере участь 2-кратний чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо.

Однак етап для екіпажу іспанця склався невдало - машина потрапила в серйозну аварію. З пілотами все в порядку, вони навіть зуміли продовжити заїзд. Правда, до фінішу машина добиралася без скла.

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!



He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!



Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020