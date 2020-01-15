 Фернандо Алонсо потрапив в серйозну аварію на ралі Дакар. ВІДЕО | Автоспорт | Champion.com.ua
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Фернандо Алонсо потрапив в серйозну аварію на ралі Дакар

Сьогодні 14:25 166 0
До фінішу машина добиралася без скла
Фернандо Алонсо потрапив в серйозну аварію на ралі Дакар
#Дакар, #Алонсо

Джерело - sport.ua.

Сьогодні проходить 10-й етап відомого ралі-рейду Дакар, в якому вперше в кар'єрі бере участь 2-кратний чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо.

Однак етап для екіпажу іспанця склався невдало - машина потрапила в серйозну аварію. З пілотами все в порядку, вони навіть зуміли продовжити заїзд. Правда, до фінішу машина добиралася без скла.

Раніше, на ралі Дакар загинув чемпіон світу.

Нагадаємо, російський екіпаж КАМАЗом переїхав вболівальника на ралі Дакар.

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