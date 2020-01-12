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На ралі Дакар загинув чемпіон світу

Сьогодні 21:41 417 0
Причиною смерті Гонсалвеша стало падіння з мотоцикла
На ралі Дакар загинув чемпіон світу
#Дакар, #Гонсалвеш

Джерело - Дакар.

На ралі Дакар у Саудівській Аравії загинув чемпіон світу з ралі на мотоциклах 2013 року португалець Паулу Гонсалвеш.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Причиною смерті Гонсалвеша стало падіння з мотоцикла під час чергового етапу змагань.

О 10:08 за місцевим часом організатори отримали повідомлення про інцидент і відразу вислали на місце аварії медичний вертоліт.

О 10:16 бригада медиків виявила Гонсалвеша без свідомості після зупинки серця. Після реанімаційних заходів гонщик був доправлений до лікарні, де констатували його смерть.

Нагадаємо, російський екіпаж КАМАЗом переїхав вболівальника на ралі Дакар.

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