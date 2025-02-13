Лень програв дебютний матч за Лейкерс Юті Михайлюка, Ірвінг переміг Голден Стейт в матчі НБА

У ніч на четвер, 13 лютого, пройшли одразу чотирнадцять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Олексій Лень наступного ж дня після свого переходу в Лейкерс дебютував за нову команду. І це відбулося в матчі проти команди іншого українця – "озерники" поїхали в гості до Юти Святослава Михайлюка.

Центровий, на відміну від свого земляка, вийшов на паркет, де він провів майже 22 хвилини. За цей час Олексій набрав 4 очки, зробив 7 підбирань та 2 передачі, реалізувавши 2 кидки з 5. Він також записав на свій рахунок один блок-шот та три персональні фоли.

Але дебютний матч Лень навряд чи захоче запам'ятати, бо Лейкерс зазнали поразки 119:131. І це при тому, що грали і ЛеБрон Джеймс, і Лука Дончич (на скорочених хвилинах).

Сан-Антоніо після провальної першої чверті намагався повернутися у гру з Бостоном, але вийшло не дуже. Філадельфія без Тайріза Мексі та Джоела Ембііда знову програла, цього разу Брукліну, а Нью-Йорк та Атланта за допомоги овертайму закинули на двох 297 очок за гру.

Клівленд продовжив перемагати, оновлений Сакраменто обіграв Новий Орлеан, Оклахома здолала Маямі, а Х'юстон переграв Фінікс.

Не можна не відзначити, як Кайрі Ірвінг, який набрав 42 очки, майже самотужки обіграв Голден Стейт, а Кліпперс завдали поразки Мемфісу, другій команді Заходу.

НБА – регулярний сезон

13 лютого

Бостон – Сан-Антоніо 116:103 (37:19, 29:28, 27:34, 23:22)

Вашингтон – Індіана 130:134 ОТ (27:25, 33:22, 37:37, 23:36, 10:14)

Орландо – Шарлотт 102:86 (28:20, 16:26, 23:19, 25:21)

Бруклін – Філадельфія 100:96 (29:27, 24:22, 23:17, 24:30)

Нью-Йорк – Атланта 149:148 ОТ (38:29, 30:31, 36:41, 33:36, 12:11)

Торонто – Клівленд 108:131 (17:41, 26:27, 35:32, 30:31)

Міннесота – Мілуокі 101:103 (24:36, 26:15, 19:19, 32:33)

Новий Орлеан – Сакраменто 111:119 (26:34, 37:31, 23:27, 25:27)

Оклахома – Маямі 115:101 (23:35, 29:28, 31:30, 32:8)

Чикаго – Детройт 110:128 (32:32, 27:34, 23:30, 28:32)

Х'юстон – Фінікс 119:111 (32:34, 19:23, 33:35, 35:19)

Денвер – Портленд 132:121 (40:27, 35:29, 32:35, 25:30)

Юта – Лейкерс 131:119 (33:30, 31:26, 40:30, 27:33)

Даллас – Голден Стейт 111:107 (32:31, 25:25, 26:22, 28:29)

Кліпперс – Мемфіс 128:114 (28:39, 38:24, 36:21, 26:30)

Нагадаємо, що Олексій Лень став тільки третім українцем у складі Лейкерс за всю історію франшизи з Лос-Анджелеса.