У Британії вимагають посвятити 6-разового чемпіона Формули-1 у лицарі

У Великій Британії закликають дати шестиразовому чемпіону світу з автоперегонів Формула-1 Льюїсу Гемілтону лицарський титул.

Про це заявив славетний англійський футболіст Гарі Лінекер у Twitter.

"Досить дивно, що його ще не посвятили в лицарі. Особливо якщо згадати деяких з тих, кого вже присвятили. Льюїс Гемілтон, ймовірно, найвидатніший спортсмен в історії нашої країни", - написав Лінекер.

It’s actually extraordinary that he’s not already been knighted, especially when you consider some of those who have been honoured in sport. @LewisHamilton is arguably our greatest ever sportsperson. https://t.co/oGrkOD8HBa