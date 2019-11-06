У Британії вимагають посвятити 6-разового чемпіона Формули-1 у лицарі

Цю пропозицію вніс Гарі Лінекер

У Великій Британії закликають дати шестиразовому чемпіону світу з автоперегонів Формула-1 Льюїсу Гемілтону лицарський титул.

Про це заявив славетний англійський футболіст Гарі Лінекер у Twitter.

"Досить дивно, що його ще не посвятили в лицарі. Особливо якщо згадати деяких з тих, кого вже присвятили. Льюїс Гемілтон, ймовірно, найвидатніший спортсмен в історії нашої країни", - написав Лінекер.

It’s actually extraordinary that he’s not already been knighted, especially when you consider some of those who have been honoured in sport. @LewisHamilton is arguably our greatest ever sportsperson. https://t.co/oGrkOD8HBa — Gary Lineker (@GaryLineker) November 5, 2019

Таким чином, колишній форвард збірної Англії відреагував на заклик члена Лейбористської партії Великобританії Пітера Хейна надати лицарський титул Льюїсу Гемілтону, який в минулі вихідні став шестиразовим чемпіоном Формули-1.

34-річний Гемілтон виступає у Формулі-1 з 2007 року. У 2008-му британець став чемпіоном у складі McLaren. З 2013 року він виступає за Mercedes, в складі якого здобув ще п'ять титулів.

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