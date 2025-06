Хто стоїть за перемогами: adidas показує історії підтримки українських зірок спорту

Еліна Світоліна, Дарія Білодід, Людмила Лузан, Євген Богодайко, Владислава та Марина Алексіїви — українські зірки спорту стали героями нової глобальної кампанії You Got This від adidas. В її основі — проблема, з якою стикаються багато спортсменів у світі: замість підтримки з боку оточення вони часто чують критику або відчувають тиск.

За результатами дослідження adidas у 24 країнах, четверо з п’яти спортсменів регулярно зіштовхуються з демотивацією від оточення.

Серед найпоширеніших чинників, що знижують бажання займатися спортом:

постійні нагадування про рахунок під час гри — крики про результат;

відстороненість у складні моменти для спортсмена;

фокус лише на результаті, а не на процесі;

надмірна кількість інструкцій під час гри;

детальний розбір помилок одразу після матчу.

Щоб змінити ситуацію, adidas розробив рекомендації Sideline Essentials для тренерів, батьків і вболівальників — прості принципи для створення здорової атмосфери на тренуваннях і змаганнях. За оцінкою експертів, навіть часткове впровадження цих порад може допомогти 20 мільйонам людей у світі займатися спортом регулярно.

Українська частина кампанії You Got This — серія особистих історій про те, як слова та підтримка близьких допомагають долати виклики на спортивному шляху.

Еліна Світоліна, зірка світового тенісу, — про тих, хто допомагає тримати лідерські позиції:

"Я завжди черпаю силу в людях, які стоять за мною: у родині, команді та сміливих українцях, які ніколи не здаються. Їхня віра в мене дає сили рухатися вперед. Саме тому я підтримую кампанію You Got This від adidas — справжня сила народжується з підтримки, яку ми даруємо одне одному".

Олімпійська призерка з веслування на каное Людмила Лузан — про підтримку тренера:

"Мій тренер Микола Іванович — не лише наставник на воді. Він навчив мене, що справжня сила — не тільки у перемогах, а й у здатності піднятися після поразки. Його віра в мене часом була сильнішою за мою власну. Зараз ми разом працюємо заради найвищої мети — золота".

Євген Богодайко, багаторазовий паралімпійський чемпіон з плавання — про дружину:

"Моєю опорою завжди була сім’я. Батьки вірили в мене: "У тебе все вийде". Тепер — моя дружина. Вона завжди говорить, що підтримає будь-яке моє рішення. За медалями стоїть великий шлях, складні рішення, внутрішня боротьба. Найголовніше — підтримка близьких, без якої неможливо дійти до вершини".

Олімпійські призерки з синхронного плавання Владислава та Марина Алексіїви — про взаємну підтримку:

"Наша найбільша підтримка — батьки. Але особливо — одна для одної. Ми сестри-близнючки, завжди разом у житті й у басейні. Розуміємо одна одну з півслова. Якщо одній важко — інша підтримає. Разом легше долати труднощі й радіти успіхам. Такі кампанії нагадують, що ми не самі й що добрі слова можуть зробити велику справу".

Дарія Білодід, олімпійська призерка з дзюдо, — про головну опору в житті — маму:

"Підтримка — один із найважливіших аспектів у спорті. Це особливо відчулося, коли через війну я опинилася в Іспанії — нова країна, невідоме майбутнє. Але поруч були люди, які підтримали мене, і завдяки цьому я не зламалася. Найбільшу опору в житті завжди давала мама".

Кампанія You Got This нагадує: навіть прості слова й віра з боку оточення можуть стати ключем до успіху в спорті й допомогти залишатися у грі навіть у найважчі моменти.