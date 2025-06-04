Сьома ракетка світу вдарив м'ячем суддю й ледь уникнув дискваліфікації з Ролан Гаррос

Сьома ракетка світу італієць Лоренцо Музетті потрапив у скандал під час чвертьфінального матчу Ролан Гаррос проти американця Френсіса Тіафо.

У другому сеті після програшу гейму Музетті, не зумівши зловити м'яч, кинутий йому болбоєм, вдарив круглого ногою, внаслідок чого той влучив у груди лінійній судді.

Арбітр на вишці мав підстави для дискваліфікації спортсмена, але обмежився попередженням за неспортивну поведінку, і матч продовжився. У підсумку, Музетті здобув перемогу з рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2 і вийшов у півфінал Ролан Гаррос, де зустрінеться з іспанцем Карлосом Алькарасом.

Lorenzo Musetti received a warning for unsportsmanlike conduct after this incident 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv — TNT Sports (@tntsports) June 3, 2025

Сам Музетті прокоментував інцидент наступним чином:

" Чесно кажучи, це був дуже невдалий збіг. Я трохи злякався, тому що абсолютно не хотів нікому нашкодити. Тому я одразу підійшов до лінійної судді та вибачився. Думаю, попередження було справедливим, і, ймовірно, арбітр побачив, що не було наміру, тому дозволив мені продовжити гру".

Ситуація стала предметом дискусій у тенісному світі, адже за подібні дії Новака Джоковича у четвертому колі US Open 2020 було дискваліфіковано. Тоді серб влучив у шию лінійній судді й жінка впала, тримаючись за горло.

Очевидно, у випадку з Музетті арбітр на вишці врахував відсутність намірів завдати травму в тенісиста та серйозних наслідків у потерпілої.

Нагадаємо, що у чоловічому одиночному розряді Ролан Гаррос визначилася перша пара півфіналістів.