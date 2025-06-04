Хендрі назвав найбільш недооціненого гравця в історії снукеру

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, заступився за Джиммі Вайт. Він вважає, що англієць є найбльш недооціненим снукеристом в історії.

Про це Хендрі сказав у коментарі для Tntsports.

"Усі говорять про те, що він був у шести фіналах і не виграв жодного, але яким же гравцем він був. Люди дивляться на нього зараз, трохи як на мене, і він є лише тінню того, ким був. Він, очевидно, все ще каже, що може виграти титул чемпіона світу, але в глибині душі знає, що не зможе.

Коли озираєшся назад, яким же він був гравцем. Він винайшов неслухняний снукер", – сказав Хендрі.

56-річний Хендрі був лідером світового рейтингу снукеру з квітня 1990 до серпня 1998 року. За кар'єру він 7 разів (1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 та 1999) вигравав World Snooker Championship.

Вайт відомий тим, що шість разів виходив до фіналів світової першості, але в кожному зазнавав невдачі.