Тимчасовий чемпіон світу порівняв Усика та Дюбуа

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер порівняв шанси Олександра Усика та Даніеля Дюбуа в поєдинку-реванші.

Думку новозеландця наводить The Ring.

"Дюбуа уже змінився порівняно з першим поєдинком, але Усик – чудовий технік. Він прекрасно працює ногами, руками, б'є по обох поверхах.



Я думаю, що Дюбуа має міць, і він може чисто влучити по Усику. Але простіше сказати це, ніж зробити. Усик відмінно рухається, він знає, як уникати ударів і жорстко бити по тобі у відповідь. Так що я схиляюся до того, що Усик знову переможе", – розповів Паркер.