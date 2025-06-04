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Тимчасовий чемпіон світу порівняв Усика та Дюбуа

Володимир Максименко — 4 червня 2025, 12:33
Тимчасовий чемпіон світу порівняв Усика та Дюбуа
Паркер та Усик
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Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джозеф Паркер порівняв шанси Олександра Усика та Даніеля Дюбуа в поєдинку-реванші.

Думку новозеландця наводить The Ring.

"Дюбуа уже змінився порівняно з першим поєдинком, але Усик – чудовий технік. Він прекрасно працює ногами, руками, б'є по обох поверхах.

Я думаю, що Дюбуа має міць, і він може чисто влучити по Усику. Але простіше сказати це, ніж зробити. Усик відмінно рухається, він знає, як уникати ударів і жорстко бити по тобі у відповідь. Так що я схиляюся до того, що Усик знову переможе", – розповів Паркер.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше шанси українського боксера оцінив Теренс Кроуфорд.

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