Кроуфорд назвав фаворита реваншу Фундора – Цзю

Чемпіон світу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) є фаворитом у реванші з Тімом Цзю (24-2, 17 КО).

Про це він сказав у коментарі журналісту Джеку Маккалістеру.

" Фундора однозначно фаворит. Тут без запитань. Я поставив би на його перемогу", – сказав Теренс.

Зазначимо, що раніше зірковий американець оцінив шанси Усика перемогти Даніеля Дюбуа.

Останнім поєдинком Цзю був бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва, де австралійський боксер програв технічним нокаутом у третьому раунді. Австралієць декілька разів падав на настил рингу.

Після четвертого нокдауну він зміг піднятися, але після цього перебував лише в обороні, що і змусило його кут викинути білий рушник.

Для Цзю це була друга поразка поспіль. У березні 2024 року він поступився роздільним рішенням суддів саме Себастьяну Фундорі.