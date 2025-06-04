П'яний тренер з MMA вдарив військового на блокпосту в Києві

У Києві стався напад на військовослужбовця Національної гвардії з боку тренера зі змішаних бойових мистецтв.

Про це повідомила Українська правда.

Під час комендантської години автомобіль порушника зупинили на одному з блокпостів столиці, після чого той, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вдарив нацгвардійця.

За даними джерел УП в правоохоронних органах, підозрюваний – тренер зі змішаних бойових мистецтв ММА (Mixed Martial Arts) Дмитро Тулуб.

" Встановлено, що 1 червня в період дії комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі при в’їзді в Київ зупинили автомобіль, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий пасажир", – йдеться у повідомленні поліції Києва.

Спортсмена вже затримали та оголосили підозру. Тепер Тулубу загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні в Києві з ознаками сп'яніння було затримано ексфутболіста Динамо Олександра Алієва. Втім, згодом колишнього півзахисника збірної України відпустили.