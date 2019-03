Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії

Стало відомо трійку лідерів у кваліфікації гран-прі Формули-1.

На автодромі в Мельбурні завершилася кваліфікація Гран-прі Австралії Формули-1. Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон показав найкращий час. Це вже 6-й поул поспіль для британця в цьому місті.

Друге місце залишилося за його напарником по команді Вальтеррі Боттас, а трійку кращих в першій кваліфікації сезону замкнув гонщик Феррарі Себастьян Феттель.

Гран-прі Австралії відбудеться завтра, 17 березня.

