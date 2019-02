Феррарі презентувало новенький болід. ФОТО

Італійська команда Феррарі офіційно представила свій новий болід, який використовуватиме в сезоні-2019 чемпіонату Формули-1.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter.

Новинка отримала індекс SF90 на честь 90-річчя від дня заснування Феррарі. Автомобіль 2019 року одержав оновлену ліврею: до фірмового червоного кольору додався чорний, що асоціюється з брендом Mission Winnow.

The wait is over! Here is the #SF90#essereFerrari pic.twitter.com/xMUjIQ5MC5