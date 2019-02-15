Феррарі презентувало новенький болід. ФОТО

Італійська команда Феррарі офіційно представила свій новий болід, який використовуватиме в сезоні-2019 чемпіонату Формули-1.
Про це повідомляється на сторінці в Twitter.
Новинка отримала індекс SF90 на честь 90-річчя від дня заснування Феррарі. Автомобіль 2019 року одержав оновлену ліврею: до фірмового червоного кольору додався чорний, що асоціюється з брендом Mission Winnow.
The wait is over! Here is the #SF90#essereFerrari pic.twitter.com/xMUjIQ5MC5— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 15 лютого 2019 р.
Нагадаємо, Мерседес та Макларен представли новенький болід.
Джерело - Чемпіон.