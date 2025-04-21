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Чемпіона MotoGP виписали з лікарні: тиждень тому він зламав шість ребер

Микола Дендак — 21 квітня 2025, 16:28
Чемпіона MotoGP виписали з лікарні: тиждень тому він зламав шість ребер
Хорхе Мартін
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Чемпіона світу з MotoGP Хорхе Мартіна виписали з лікарні, проте він ще кілька днів проведе в Катарі, доки його стан не стабілізується.

Про це повідомляє журналіст Саймон Паттерсон.

За його словами, щойно стане можливо, іспанця у супроводі фахівців відправлять до Європи. Мартін отримав травму після падіння під час Гран-прі Катару. Лікарі діагностували у нього шість зламаних ребер.

Нагадаємо, переможцем Гран-прі Катару став гонщик команди Ducati Lenovo Марк Маркес.

Зазначимо, що Мартін перед стартом сезону зазнав серйозних травм під час падіння на тестових заїздах, через що пропустив стартові етапи.

Наступний, п'ятий етап чемпіонату світу MotoGP, відбудеться на іспанській трасі Херес, де стартує європейська частина сезону. Гран-прі Іспанії відбудеться з 25 по 27 квітня.

MotoGP Хорхе Мартін Гран-прі Катару

MotoGP

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