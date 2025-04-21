Це все не на часі: Шандрук – про боротьбу Вереса за єврокубки
Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук оцінив потенційну боротьбу клубу за зону єврокубків.
Цитує тренера пресслужба клубу.
Тренер вважає, що "червоно-чорним" необхідний поступовий прогрес.
"Поборотися за єврокубки? Звичайно, ми це можемо. Але я не хочу про це говорити. Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання – для чого? Просто, щоб підняти планку ще вище? Я прихильник поступового прогресу.
Ми відкритий до пропозицій клуб, можемо втратити когось влітку. Потрібна якісна селекція, а ми не беремо гравців за гроші. Тому, це все не на часі. В нас зараз задача – грати на перемогу в кожному матчі", – зауважив Шандрук.
Зауважимо, що наступного сезону лише чотири команди з України будуть змагатися в єврокубках: топ-3 УПЛ та переможець Кубку. Якщо кубок виграє команда з трійки призерів чемпіонату, то в єврокубки вийде і 4 місце.
Наразі Верес посідає 7 позицію в УПЛ, маючи в активі 35 балів. До четвертого Полісся – 7 пунктів.