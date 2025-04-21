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Це все не на часі: Шандрук – про боротьбу Вереса за єврокубки

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 16:13
Це все не на часі: Шандрук – про боротьбу Вереса за єврокубки
НК Верес

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук оцінив потенційну боротьбу клубу за зону єврокубків.

Цитує тренера пресслужба клубу.

Тренер вважає, що "червоно-чорним" необхідний поступовий прогрес.

"Поборотися за єврокубки? Звичайно, ми це можемо. Але я не хочу про це говорити. Якщо ми вийдемо у єврокубки, постане питання – для чого? Просто, щоб підняти планку ще вище? Я прихильник поступового прогресу.

Ми відкритий до пропозицій клуб, можемо втратити когось влітку. Потрібна якісна селекція, а ми не беремо гравців за гроші. Тому, це все не на часі. В нас зараз задача – грати на перемогу в кожному матчі", – зауважив Шандрук.

Зауважимо, що наступного сезону лише чотири команди з України будуть змагатися в єврокубках: топ-3 УПЛ та переможець Кубку. Якщо кубок виграє команда з трійки призерів чемпіонату, то в єврокубки вийде і 4 місце.

Наразі Верес посідає 7 позицію в УПЛ, маючи в активі 35 балів. До четвертого Полісся – 7 пунктів.

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Верес

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