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Флік відреагував на травму Левандовського

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 15:49
Флік відреагував на травму Левандовського
Роберт Левандовський
Instagram Роберта Левандовського

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік не знає термінів відновлення польського нападника Роберта Левандовського.

Цитує наставника інсайдер Фабріціо Романо.

"Левандовський? Коли він буде готовий грати та повернеться – ми будемо цьому раді.

Наразі ми не знаємо, скільки це займе часу. І не хочемо нічого говорити", – сказав Флік.

Нагадаємо, напередодні нападник отримав травму та достроково покинув поле у матчі Ла Ліги проти Сельти (перемога 4:3). Згодом він пройшов медобстеження, яке виявило у нього пошкодження напівсухожильного м’яза лівої ноги.

За прогнозами лікарів, відновлення 36-річного нападника збірної Польщі займе орієнтовно три тижні. Це означає, що Левандовський, скоріше за все, пропустить фінал Кубка Іспанії проти Реала (26 квітня) та обидва матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера (30 квітня та 6 травня).

У поточному сезоні на рахунку нападника 40 голів і 3 асисти в 48 матчах за Барселону в усіх турнірах.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Роберт Левандовський Ханс-Дітер Флік

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