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Остапенко обіграла білоруську першу ракетку світу й здобула титул у Штутгарті

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2025, 16:23
Остапенко обіграла білоруську першу ракетку світу й здобула титул у Штутгарті
Альона Остапенко
Getty images

Латвійська тенісистка Альона Остапенко (24) стала переможницею турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. У вирішальному матчі латвійка не залишила шансів першій ракетці світу білорусці Аріні Сабалєнці.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Окрім рахунку, про перевагу Остапенко свідчить той факт, що у другому сеті потужна "нейтралка" не змогла взяти жодної своєї подачі.

Остапенко за гру 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart WTA 500
Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал, 21 квітня

Альона Остапенко (Латвія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:1

Це була четверта зустріч суперниць і перша перемога латвійки. Остапенко зіграла 18 фінал у кар'єрі й здобула 9 титул. Завдяки цьому успіху Альона повернеться у топ-20 світового рейтингу.

Зазначимо, що головним призом турніру в Штутгарті традиційно став автомобіль марки "порше".

Нагадаємо, що напередодні чемпіонкою турніру серії WTA 250 у французькому Руані стала українка Еліна Світоліна.

Штутгарт Альона Остапенко WTA 500 Аріна Сабалєнка

Альона Остапенко

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