Остапенко обіграла білоруську першу ракетку світу й здобула титул у Штутгарті

Латвійська тенісистка Альона Остапенко (24) стала переможницею турніру серії WTA 500 у німецькому Штутгарті. У вирішальному матчі латвійка не залишила шансів першій ракетці світу білорусці Аріні Сабалєнці.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Окрім рахунку, про перевагу Остапенко свідчить той факт, що у другому сеті потужна "нейтралка" не змогла взяти жодної своєї подачі.

How you win a title, by Jelena Ostapenko.



Up to #18 in the rankings pic.twitter.com/NsoJrUYEi1 — José Morgado (@josemorgado) April 21, 2025

Остапенко за гру 4 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку її суперниці 6 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart – WTA 500

Штутгарт, Німеччина, грунт (зал)

Призовий фонд: $1,064,510

Фінал, 21 квітня

Альона Остапенко (Латвія) – Аріна Сабалєнка (-) 6:4, 6:1

Це була четверта зустріч суперниць і перша перемога латвійки. Остапенко зіграла 18 фінал у кар'єрі й здобула 9 титул. Завдяки цьому успіху Альона повернеться у топ-20 світового рейтингу.

Зазначимо, що головним призом турніру в Штутгарті традиційно став автомобіль марки "порше".

Нагадаємо, що напередодні чемпіонкою турніру серії WTA 250 у французькому Руані стала українка Еліна Світоліна.