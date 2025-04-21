У NAVI проблеми: команда ледве здолала MIBR на престижному турнірі IEM Melbourne 2025

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (5 місце світового рейтингу) з перемоги розпочала престижний LAN-турнір з Counter-Strike 2 – IEM Melbourne 2025.

Суперником була бразильська організація MIBR, яка посідає 20 місце у рейтингу від HLTV. Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:1.

На виборі суперника (Anubis) українці невдало зіграли, допустилися багатьох помилок та у підсумку програли з рахунком 9:13. Проте вже на своєму Mirage "народжені перемагати" відігралися, обігравши суперника з результатом 13:5 та перевели гру на третю мапу.

Нею стало Inferno. За підсумками першої половини команда з України забезпечила комфортну перевагу (9:3), але після зміни сторін бразильці зуміли дещо відігратися та відродили інтригу в грі. Попри тиск суперника NAVI таки зуміли довести гру до перемоги.

Попри перемогу, до рівня гри української організації виникають питання. На нещодавніх турнірах команда жодного разу не зуміла вийти у фінал, а зараз із труднощами перемагає далеко не топовий колектив.

IEM Melbourne 2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, група B, перший матч

21 квітня

Natus Vincere (Україна) – MIBR (Бразилія) 2:1 (9:13 Anubis, 13:5 Mirage, 13:9 Inferno)

Наступним суперником української організації стане команда Falcons із Саудівської Аравії, яка напередодні підписала одного з найкращих гравців у Counter-Strike 2 росіянина Іллю "m0NESY" Осіпова. Він є вихованцем NAVI.

Нагадаємо, нещодавно завершився кваліфікаційний турнір в Європі на Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди: NAVI та B8.