Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Іранець Вафаей прокоментував прохід у другий раунд ЧС-2025

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 16:07
Іранець Вафаей прокоментував прохід у другий раунд ЧС-2025
Хоссейн Вафаей
x.com/WeAreWST

Іранець Хоссейн Вафаей у першому раунді чемпіонату світу зі снукеру зумів обіграти англійця Барі Хокінса, який був сіяним під 11 номером. 30-річний Хосейн виграв матч із рахунком 10:9.

У коментарі для WST.tv він зазначив, що дуже хвилювався, але визнав, що провів найкращим матч за кар'єру.

"У той момент, у вирішальному фреймі, в голові почали з’являтися негативні думки. Я мусив щось змінити. Треба було ризикнути і випустити звіра назовні. Це був трюк для мозку. Коли ти вже майже перетнув фінішну лінію, легко припуститися помилки. Це був єдиний спосіб.

Я був під великим тиском. Весь матч я програвав. Що я можу зробити? Я завжди під тиском. Наприкінці я вже не витримував. Мусив показати емоції, бо інакше я не людина. Мусив показати вболівальникам, що ми теж відчуваємо тиск. Люди хочуть це бачити.

Перемога над 11-м номером світу на Крусіблі з чотирма сенчурі – це найкращий виступ у моїй кар’єрі. Цифри не брешуть. Я легко міг би здатися і не продовжувати. Але я вірив у себе – вірив, що гра в моїх руках", – сказав Вафаей.

Чемпіонат світу зі снукеру 2025. Результати матчів на 21.04.2025 (першими вказані гравці, які мали вищий рейтинг посіву)

Із результатами жеребкування першого раунду можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, Ронні О'Салліван назвав двох тіньових фаворитів World Snooker Championship 2025. 

снукер більярд

снукер

О'Салліван зізнався, чому вирішив піти за восьмим титулом чемпіона світу
Легендарний О'Салліван назвав найуніверсальнішого гравця в історії снукеру
О'Салліван назвав двох тіньових фаворитів на World Snooker Championship 2025
Пейфань прокоментував сенсаційну перемогу над чинним чемпіоном світу
Вілсон прокоментував сенсаційний виліт від 21-річного гравця в першому раунді ЧС-2025

Останні новини