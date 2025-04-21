Іранець Вафаей прокоментував прохід у другий раунд ЧС-2025
Іранець Хоссейн Вафаей у першому раунді чемпіонату світу зі снукеру зумів обіграти англійця Барі Хокінса, який був сіяним під 11 номером. 30-річний Хосейн виграв матч із рахунком 10:9.
У коментарі для WST.tv він зазначив, що дуже хвилювався, але визнав, що провів найкращим матч за кар'єру.
"У той момент, у вирішальному фреймі, в голові почали з’являтися негативні думки. Я мусив щось змінити. Треба було ризикнути і випустити звіра назовні. Це був трюк для мозку. Коли ти вже майже перетнув фінішну лінію, легко припуститися помилки. Це був єдиний спосіб.
Я був під великим тиском. Весь матч я програвав. Що я можу зробити? Я завжди під тиском. Наприкінці я вже не витримував. Мусив показати емоції, бо інакше я не людина. Мусив показати вболівальникам, що ми теж відчуваємо тиск. Люди хочуть це бачити.
Перемога над 11-м номером світу на Крусіблі з чотирма сенчурі – це найкращий виступ у моїй кар’єрі. Цифри не брешуть. Я легко міг би здатися і не продовжувати. Але я вірив у себе – вірив, що гра в моїх руках", – сказав Вафаей.
Чемпіонат світу зі снукеру 2025. Результати матчів на 21.04.2025 (першими вказані гравці, які мали вищий рейтинг посіву)
- Кайрен Вілсон (Англія) – Лей Пейфань (Китай) 9:10
- Ніл Робертсон (Австралія) – Кріс Вейклін (Англія) 8:10
- Баррі Хокінс (Англія) – Хоссейн Вафаей (Іран) 9:10
- Сяо Годун (Китай) – Мет Селт (Англія) 10:4
- Марк Вільямс (Уельс) – У Іцзе (Китай) 10:8
Із результатами жеребкування першого раунду можна ознайомитися ТУТ.
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