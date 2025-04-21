Іранець Вафаей прокоментував прохід у другий раунд ЧС-2025

Іранець Хоссейн Вафаей у першому раунді чемпіонату світу зі снукеру зумів обіграти англійця Барі Хокінса, який був сіяним під 11 номером. 30-річний Хосейн виграв матч із рахунком 10:9.

У коментарі для WST.tv він зазначив, що дуже хвилювався, але визнав, що провів найкращим матч за кар'єру.

"У той момент, у вирішальному фреймі, в голові почали з’являтися негативні думки. Я мусив щось змінити. Треба було ризикнути і випустити звіра назовні. Це був трюк для мозку. Коли ти вже майже перетнув фінішну лінію, легко припуститися помилки. Це був єдиний спосіб.

Я був під великим тиском. Весь матч я програвав. Що я можу зробити? Я завжди під тиском. Наприкінці я вже не витримував. Мусив показати емоції, бо інакше я не людина. Мусив показати вболівальникам, що ми теж відчуваємо тиск. Люди хочуть це бачити.

Перемога над 11-м номером світу на Крусіблі з чотирма сенчурі – це найкращий виступ у моїй кар’єрі. Цифри не брешуть. Я легко міг би здатися і не продовжувати. Але я вірив у себе – вірив, що гра в моїх руках", – сказав Вафаей.