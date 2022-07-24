Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину

Джерело - Чемпіон.

Марина Бех-Романчук без проблем подолала кваліфікацію у стрибках у довжину на чемпіонаті світу в Юджині.

Українка з першої спроби стрибнула на 6.81 і завершила змагання. Кваліфікаційний норматив - 6,75 (Q) або 12 найкращих результатів.

Чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо, яка також виступала в групі B, стрибнула в першій спробі на 6.84. у групі A Кванеша Буркс показала результат 8.86 SB, а Есе Брум - 6.82.

Група B

Група A

Фінал відбудеться в останній день першості (в ніч з 24 на 25 липня) о 3:50 за київським часом.