Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину

Джерело - Чемпіон.
Марина Бех-Романчук без проблем подолала кваліфікацію у стрибках у довжину на чемпіонаті світу в Юджині.
Українка з першої спроби стрибнула на 6.81 і завершила змагання. Кваліфікаційний норматив - 6,75 (Q) або 12 найкращих результатів.
Чемпіонка світу та олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо, яка також виступала в групі B, стрибнула в першій спробі на 6.84. у групі A Кванеша Буркс показала результат 8.86 SB, а Есе Брум - 6.82.
Група B
Група A
Фінал відбудеться в останній день першості (в ніч з 24 на 25 липня) о 3:50 за київським часом.