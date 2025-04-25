Помста за думки про Ферстаппена: керівник Ред Булл провів переговори з Расселлом

Невизначеність доль Макса Ферстаппена та Джорджа Расселла може призвести до того, що пілоти поміняються командами.

Про це повідомляє The Race.

За інформацією джерела, протягом останніх тижнів Расселл і керівник Ред Булл Крістіан Хорнер мали кілька неформальних розмов. Вони знають про ситуації, що склалися навколо обох гонщиків.

Нещодавно була інформація, що найближчим часом Мерседес та Расселл продовжать контракт, оскільки чинна угода дійсна до кінця 2025 року.

Але повідомляється, що керівник "срібних стріл" Тото Вольфф хоче зачекати до літньої перерви. Це пов'язано з його бажанням дізнатися, чи не захоче Ферстаппен залишити Ред Булл.

Якщо чотириразовий чемпіон світу вирішить розірвати стосунки з "биками", Вольф скористається можливістю підписати 27-річного нідерландця на місце Расселла.

Британець у свою чергу зможе по завершенню контракту з Мерседес приєднатися до Ред Булл. При цьому Ферстаппен може і не піти до німецької команди, обравши варіант з Астон Мартіном або річною перервою.

У такому разі Мерседес залишиться без лідера команди та з 18-річним Андреа Кімі Антонеллі. До того ж, на ринку пілотів буде не так багато хороших варіантів. В якості короткострокового рішення розглядається варіант із Валттері Боттасом, який зараз виконує роль резервного гонщика.

Всі ці події залежатимуть тільки від того, чи зважиться Макс Ферстаппен на розставання із Ред Булл. А це буде пов'язано з тим, наскільки австрійська команда зможе розвинути свій болід RB21 майбутніми оновленнями.

Нагадаємо, що за підсумком Гран-прі Саудівської Аравії Макс Ферстаппен обійшов Себастьяна Феттеля та посів друге місце в історії Формули-1 за набраними очками.

Раніше стало відомо, що у 2029 році у "королівських гонках" з'явиться новий виробник силових установок.