Стребкова не змогла подолати кваліфікацію чемпіонату світу в стипль-чезі

Джерело - Чемпіон.

Наталія Стребкова завершила свої виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики на стадії кваліфікації. У другому забігу на дистанці 3000 м із перешкодами українка фінішувала 7-ю з результатом 9:25.85. До фіналу потрапляли перші троє з кожного забігу та 6 за найкращим результатом.

Марина Бех-Романчук упевнено подолала кваліфікацію у потрійному стрибку, а Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вийшли в фінал у секторі зі стрибків у висоту.

Михайло Кохан посів лише сьоме місце в фіналі з метання молота.