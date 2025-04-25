Зірковий одноклубник Трубіна може покинути Бенфіку влітку
Легендарний аргентинський вінгер Анхель Ді Марія може влітку поточного року покинути Бенфіку на правах вільного агента.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт Ді Марії з Бенфікою діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. 37-річний ветеран повернувся в лісабонський клуб влітку 2023 року, раніше виступав за Бенфіку в 2007 – 2010 роках.
У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 9 асистів в 37 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.
Раніше повідомлялося про те, що Ді Марію підозрюють у причетності до нелегальних онлайн-ігор у покер у період з грудня 2021 до жовтня 2023 року.