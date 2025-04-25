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Зірковий одноклубник Трубіна може покинути Бенфіку влітку

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 13:57
Зірковий одноклубник Трубіна може покинути Бенфіку влітку
Анхель Ді Марія
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Легендарний аргентинський вінгер Анхель Ді Марія може влітку поточного року покинути Бенфіку на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Ді Марії з Бенфікою діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. 37-річний ветеран повернувся в лісабонський клуб влітку 2023 року, раніше виступав за Бенфіку в 2007 – 2010 роках.

У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 9 асистів в 37 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.

Раніше повідомлялося про те, що Ді Марію підозрюють у причетності до нелегальних онлайн-ігор у покер у період з грудня 2021 до жовтня 2023 року.

Бенфіка Анхель Ді Марія

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