Зірковий одноклубник Трубіна може покинути Бенфіку влітку

Легендарний аргентинський вінгер Анхель Ді Марія може влітку поточного року покинути Бенфіку на правах вільного агента.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Angel #DiMaria could leave #Benfica as a free agent at the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2025

Контракт Ді Марії з Бенфікою діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. 37-річний ветеран повернувся в лісабонський клуб влітку 2023 року, раніше виступав за Бенфіку в 2007 – 2010 роках.

У поточному сезоні на рахунку Ді Марії 15 голів і 9 асистів в 37 матчах за Бенфіку в усіх турнірах. На початку січня повідомлялося про те, що португальський клуб хоче продовжити контракт із чемпіоном світу 2022 року в складі збірної Аргентини ще на один рік.

Раніше повідомлялося про те, що Ді Марію підозрюють у причетності до нелегальних онлайн-ігор у покер у період з грудня 2021 до жовтня 2023 року.