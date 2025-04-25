УАФ посмертно нагородила українського коментатора Савелія

Українська асоціація футболу (УАФ) під час Конгресу організації посмертно нагородила відомого у минулому журналіста та коментатора Сергія Савелія орденом "Легенда футболу".

Про це повідомляє Телеграм-канал Спортивні медіа України – АСЖУ.

Нагороду отримав син коментатора, Сергій Савелій-молодший. Нагадаємо, Сергій Степанович Савелій помер 11 травня 2024 року у віці 69 років. У липні минулого року він отримав нагороду від НОК України.

Сергій Савелій коментував перший матч незалежного чемпіонату України з футболу, провів перший прямий репортаж на Українському ТБ з Олімпійських ігор, першим серед українських спортивних журналістів здобув нагороду AIPS (Міжнародної асоціації спортивної преси) за роботу на 10 Олімпіадах.

Раніше президент УАФ Андрій Шевченко висловив довіру головному тренеру збірної України Сергію Реброву.