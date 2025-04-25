Перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів розпочнуться з хвилини мовчання

Перші матчі півфіналу Ліги чемпіонів на усіх рівнях буде розпочато з хвилини мовчання через смерть Папи Римського Франциска.

Про це Александер Чеферін повідомив Gazetta dello Sport.

За словами функціонера, хвилина пам'яті на честь релігійного діяча буде у Юнацькій лізі УЄФА, жіночій та чоловічій Лізі чемпіонів.

"Папа Франциск був маяком надії для усього людства у ці часи війн та катастроф. Людство стало сиротою без його сильного голосу, який здимався на захист бідних та слабких", – висловився на честь Папи Чеферін.

Нагадаємо, матч 1/2 фіналу чоловічої Ліги чемпіонів стартують у вівторок, 29 квітня – Арсенал на "Емірейтс" прийматиме ПСЖ. Наступного дня Барселона вдома зіграє з Інтером. Обидва поєдинки стартують о 22:00 за київським часом.

Раніше на смерть Папи Франциска відреагував Ліонель Мессі.