Алонсо: Цього сезону нам буде складно набирати очки

Пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо зробив гучну, але відверту заяву щодо спроможностей боліду британської команди цього сезону.

Слова 43-річного іспанця наводить RacingNews365.

На даний момент дворазовий чемпіон світу залишається одним з чотирьох гонщиків, які в поточній кампанії ще не заробили очок. Окрім нього цим можуть "похвалитися" три новачки: Габріель Бортолето, Ліам Лоусон та Джек Дуен.

Усі десять балів Астон Мартіна заробив Ленс Стролл, причому вісім з них канадський пілот отримав за перший Гран-прі сезону.

Алонсо вважає, що через акцент команди на розробці машини нового регламенту 2026 року не варто розраховувати на регулярні очки цього року.

"Нам потрібно звикнути до цієї ситуації. Цього сезону буде складно заробляти очки", – сказав Алонсо.

Після п'яти етапів сезону Астон Мартін посідає сьоме місце в Кубку конструкторів.

Раніше стало відомо, що керівник Ред Булл Крістіан Хорнер поговорив з Джорджем Расселлом щодо потенційної співпраці в разі відходу Макса Ферстаппена.