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Палмер: Я був збентежений, коли ми підіймали трофей разом із Трампом

Станіслав Лисак — 14 липня 2025, 09:21
Палмер: Я був збентежений, коли ми підіймали трофей разом із Трампом
Getty Images

Лідер Челсі та збірної Англії Коул Палмер був збентежений присутністю президента США Дональда Трампа під час підняття трофея Клубного чемпіонату світу.

Слова найкращого гравця турніру передає журналіст Бен Джейкобс.

"Я знав, що він буде там, але не знав, що він буде на трибуні, коли ми підійматимемо трофей. Я був трохи збентежений", – сказав Палмер.

Зауважимо, що Трамп був присутній на фінальній грі КЧС між Челсі та ПСЖ, яка завершилася розгромною перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Після матчу президент США видавав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея.

Раніше про присутність Дональда Трампа також розповів капітан Челсі Ріс Джеймс.

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.

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