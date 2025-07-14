Агенти Дьокереша пожертвували своєю комісією заради трансферу шведа

Агенти нападника Спортинга та збірної Швеції Віктора Дьокереша пішли на зменшення суми комісійних за його трансфер в Арсенал.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначається, що попри щедрі пропозиції із Саудівської Аравії швед наполіг на трансфері до Арсенала.

Трансфер буде узгоджено сьогодні, 13 липня, після двох зустрічей в неділю між представниками клубів.

❤️🤍 Gyökeres didn’t have doubts even when Saudi clubs wanted to offer way higher salary: only Arsenal.



Move set to be sealed today after 2 meetings on Sunday.



Gyökeres agents reduce their commission to make the deal happen.



Here we go, soon ✅🔜



🎥 https://t.co/3TdqwCRIZ5 pic.twitter.com/flJ3IIhAhN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2025

Раніше стало відомо, що Арсенал погодився заплатити близько 55 мільйонів фунтів стерлінгів (75 млн доларів) за перехід Дьокереша.

Шведський форвард не повернувся до передсезонних тренувань зі Спортингом через блокування трансферу.

Президент "левів" Фредерік Варандаш відповів, що футболіст пошкодує про це, заплативши великий штраф.

У минулому сезоні Віктор Дьокереш забив 54 голи у 52 матчах, що допомогло лісабонцям стати чемпіонами Португалії та володарями національного Кубку.