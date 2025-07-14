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Царенко фінішував третім на велогонці в Японії

Олег Дідух — 14 липня 2025, 09:26
Царенко фінішував третім на велогонці в Японії
Кирило Царенко
team-corratec.com

Український велогонщик італійської команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко посів 3 місце на одноденній велогонці категорії 1.2 The Road Race Tokyo Tama в Японії.

Перемогу в гонці здобув партнер Царенка по Solution Tech Vini Fantini, італієць Лоренцо Куатруччі, який на фініші на 3 секунди випередив іспанця Бенхаміна Прадеса із VC Fukuoka. Царенко приїхав на фініш із відставанням у 24 секунди, випередивши на 48 секунд групу з 5 переслідувачів.

Ще два гонщики Solution Tech Vini Fantini, швейцарець Александр Балмер та італієць Валеріо Конті, фінішували на 11 і 12 місцях відповідно.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, на початку червня Царенко виграв гірський етап на багатоденці Тур Словенії.

велоспорт Царенко

Царенко

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