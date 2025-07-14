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Льов може очолити збірну Узбекистану

Олег Дідух — 14 липня 2025, 09:49
Льов може очолити збірну Узбекистану
Йоахім Льов
Getty Images

Новим головним тренером збірної Узбекистану може стати іменитий німецький фахівець Йоахім Льов.

Про це повідомляє Championat.asia.

За їхньою інформацією, Футбольна асоціація Узбекистану вже веде переговори з Льовом. Нагадаємо, в 2026 році збірна Узбекистану вперше в історії візьме участь у чемпіонаті світу.

Наразі команду очолює Тімур Кападзе. Відбірковий цикл збірна Узбекистану розпочинала під керівництвом відомого словенського фахівця Сречко Катанця, який покинув свою посаду в січні поточного року через проблеми зі здоров’ям.

Льов відомий, перш за все, за роботою зі збірною Німеччини в 2006 – 2021 роках. В 2014 році він привів команду до перемоги на чемпіонаті світу. Раніше Лотар Маттеус рекомендував Боруссії Дортмунд запросити 65-річного фахівця, який після відходу зі збірної Німеччини залишається безробітним.

Йоахим Лев Чемпіонат світу-2026 з футболу

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