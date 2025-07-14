Льов може очолити збірну Узбекистану

Новим головним тренером збірної Узбекистану може стати іменитий німецький фахівець Йоахім Льов.

Про це повідомляє Championat.asia.

За їхньою інформацією, Футбольна асоціація Узбекистану вже веде переговори з Льовом. Нагадаємо, в 2026 році збірна Узбекистану вперше в історії візьме участь у чемпіонаті світу.

Наразі команду очолює Тімур Кападзе. Відбірковий цикл збірна Узбекистану розпочинала під керівництвом відомого словенського фахівця Сречко Катанця, який покинув свою посаду в січні поточного року через проблеми зі здоров’ям.

Льов відомий, перш за все, за роботою зі збірною Німеччини в 2006 – 2021 роках. В 2014 році він привів команду до перемоги на чемпіонаті світу. Раніше Лотар Маттеус рекомендував Боруссії Дортмунд запросити 65-річного фахівця, який після відходу зі збірної Німеччини залишається безробітним.