Сачко опустився на три позиції, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 липня.

Перша ракетка України Віталій Сачко невдало виступив у кваліфікації Вімблдона й опустився з 210 на 213 позицію. Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, який виграв британський мейджор, другим іде фіналіст турніру, іспанець Карлос Алькарас.

Тейлор Фрітц піднявся на 4 позицію, повернувся у топ-10 "нейтральний" Андрєй Рубльов.

Серед українців Олег Приходько і Олександр Овчаренко піднялися на 3 сходинки кожен і посідають, відповідно, 335 та 346 місця.

Вадим Урсу отримав очки за перемогу на 15-тисячнику в Кайсері, він став четвертою ракеткою України і йде 425-м.

Олексій Крутих втратив 6 позицій і знаходиться на 445 місці.

У другій половині п'ятої сотні трохи опустилися Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 310; (5). Тейлор Фрітц (США) – 5 035; (4). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650; (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 130; (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 350; (8). Хольгер Руне (Данія) – 3 340; (10). Бен Шелтон (США) – 3 330; (14). Андрєй Рубльов (-) – 3 110;

...

213 (210). Віталій Сачко (Україна) – 259;

335 (338). Олег Приходько (Україна) – 148;

346 (349). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;

425 (447). Вадим Урсу (Україна) – 107;

445 (439). Олексій Крутих (Україна) – 99;

474 (468). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 88;

484 (479). Юрій Джавакян (Україна) – 84.

Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк втратили по одній позиції.