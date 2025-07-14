Сачко опустився на три позиції, Сіннер впевнено лідирує в оновленому рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 14 липня.
Перша ракетка України Віталій Сачко невдало виступив у кваліфікації Вімблдона й опустився з 210 на 213 позицію. Продовжує лідирувати в рейтингу італієць Яннік Сіннер, який виграв британський мейджор, другим іде фіналіст турніру, іспанець Карлос Алькарас.
Тейлор Фрітц піднявся на 4 позицію, повернувся у топ-10 "нейтральний" Андрєй Рубльов.
Серед українців Олег Приходько і Олександр Овчаренко піднялися на 3 сходинки кожен і посідають, відповідно, 335 та 346 місця.
Вадим Урсу отримав очки за перемогу на 15-тисячнику в Кайсері, він став четвертою ракеткою України і йде 425-м.
Олексій Крутих втратив 6 позицій і знаходиться на 445 місці.
У другій половині п'ятої сотні трохи опустилися Ерік Ваншельбойм та Юрій Джавакян.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 12 030 очок;
- (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 600;
- (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6 310;
- (5). Тейлор Фрітц (США) – 5 035;
- (4). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 4 650;
- (6). Новак Джокович (Сербія) – 4 130;
- (7). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 350;
- (8). Хольгер Руне (Данія) – 3 340;
- (10). Бен Шелтон (США) – 3 330;
- (14). Андрєй Рубльов (-) – 3 110;
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213 (210). Віталій Сачко (Україна) – 259;
335 (338). Олег Приходько (Україна) – 148;
346 (349). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;
425 (447). Вадим Урсу (Україна) – 107;
445 (439). Олексій Крутих (Україна) – 99;
474 (468). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 88;
484 (479). Юрій Джавакян (Україна) – 84.
Нагадаємо, що у оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк втратили по одній позиції.