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Палмер став найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу, 21-річний форвард Реала – найкращим бомбардиром

Станіслав Лисак — 14 липня 2025, 09:01
Палмер став найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу, 21-річний форвард Реала – найкращим бомбардиром
Getty Images

Півзахисник Челсі Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу-2025.

Англійський хавбек став героєм фінального матчу з ПСЖ, забивши дубль та віддавши асист, що принесло його команді розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Загалом Палмер заробив на турнірі 3+2 за системою гол+пас, поступившись у бомбардирській гонці Гонсало Гарсії, що відзначився 4 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Найкращим воротарем турніру визнали партнера Палмера по команді Роберта Санчеза. Іспанський голкіпер відіграв 6 матчів на турнірі, пропустив 5 голів та 3 рази залишав свої ворота "сухими".

Найкращим молодим гравцем змагань став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе. 20-річний француз, що зазнав поразки зі своєю командою у фіналі має 1+1 на турнірі.

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.

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