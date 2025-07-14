Палмер став найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу, 21-річний форвард Реала – найкращим бомбардиром

Півзахисник Челсі Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу-2025.

Англійський хавбек став героєм фінального матчу з ПСЖ, забивши дубль та віддавши асист, що принесло його команді розгромну перемогу з рахунком 3:0.

🏆🌟 Cole Palmer takes home the adidas Golden Ball Award.#FIFACWC pic.twitter.com/H5qHDai8ax — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 14, 2025

Загалом Палмер заробив на турнірі 3+2 за системою гол+пас, поступившись у бомбардирській гонці Гонсало Гарсії, що відзначився 4 забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Найкращим воротарем турніру визнали партнера Палмера по команді Роберта Санчеза. Іспанський голкіпер відіграв 6 матчів на турнірі, пропустив 5 голів та 3 рази залишав свої ворота "сухими".

The #FIFACWC adidas Golden Glove Award belongs to Robert Sánchez. 🧤 pic.twitter.com/noHe4FY3ai — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 14, 2025

Найкращим молодим гравцем змагань став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе. 20-річний француз, що зазнав поразки зі своєю командою у фіналі має 1+1 на турнірі.

Désiré Doué wins the FIFA Best Young Player Award, presented by @PaniniAmerica pic.twitter.com/iJZ82eV2L0 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 13, 2025

Нагадаємо, що після гри відбулася сутичка між гравцями, в якій взяв участь і тренер парижан Луїс Енріке. Пізніше іспанець пояснив, що намагався рознімати футболістів.