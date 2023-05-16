Італійський клуб на 100% буде в фіналі Ліги Чемпіонів. Які шанси в Інтера чи Мілана здобути трофей

Останніми роками італійські футбольні клуби не надто впевнено виступали на міжнародній арені, зокрема у найпрестижнішому європейському змаганні — Лізі Чемпіонів. В роки домінування Ювентуса саме туринський гранд у 2015 та 2017 роках виходив до фіналу, де програвав Барселоні та Реалу відповідно. Остання звитяга та здобуття трофею датовано 2010 роком — тоді Жозе Моуріньо зумів привести Інтернаціонале до третього КЄЧ та першого з 1965 року. Цікаво, що минулого року португалець виграв з Ромою перший розіграш Ліги Конфедерацій — новий клубний турнір, започаткований УЄФА. Ця перемога стала немов сигналом до нових здобутків італійських команд, бо цього року вони показують справді неперевершені результати.

Італія, вперед!

Перед початком європейського сезону провідні букмекери та експерти, зокрема з порталу top-onlinecasino.net, не надто вірили в успіх італійських клубів. Мовляв, більш багаті конкуренти з легкістю розправляються з надіями команд з Апеннінського півострову повторити, або перевершити минулорічний успіх Роми. Але виявилося, що італійці стали досить боєздатними на європейському рівні одиницями. Реаліі такі, що до стадії ½ фіналу вийшли одразу 5 італійських клубів:

в Лізі Конференцій — Фіорентина з Флоренції;

в Лізі Європи — Рома та Ювентус;

в Лізі Чемпіонів — Мілан та Інтер.

За думкою букмекерів, зокрема популярної в Україні БК Vbet, шанси виграти трофей Фіорентини, Роми та Ювентусу виглядають зовсім непогано. А ось про учасників найпрестижнішого європейського клубного футбольного змагання цього сказати не можна. Хоча насправді Італія обов'язково буде представлена хоча б у одному фіналі — і саме в Лізі Чемпіонів. Бо Інтер та Мілан зіграють у півфіналі між собою. Але далі букмекери прогнозують, що жоден з міланських клубів в будь-якому випадку не досягне успіху. Мовляв, проти Манчестер Сіті італійським грандам взагалі робити нічого. А якщо мадридський Реал якимось чином здолає підопічних Гвардіоли, тоді обов’язкове візьме свій черговий, вже 15-ий трофей.

Чому ж шанси Інтера та Мілана оцінюються настільки низько?

Без віри в себе не здобути перемогу

Насправді, букмекери та експерти сподівалися побачити в ½ фіналу беззаперечного лідера нинішньої італійської першості — Наполі. Неаполітанці проводять справді видатний сезон, перший настільки вдалий з часів перебування у складі команди великого Марадони. Але дивним чином спад у грі прийшовся якраз на чвертьфінальний двобій з Міланом. Можна, звичайно, говорити й про тренерські помилки та невезіння. Але Наполі, який, здавалося набрав крейсерський хід, несподівано загальмував та пропустив до півфіналу свого суперника — найтитулованіший за кількістю здобутих серед італійських клубів звитяг (7) у найпрестижнішому кубковому турнірі.

Чи має Мілан шанси перемогти увосьме? Звичайно! Власне, як і триразовий тріумфатор Інтернаціонале. Формат кубкового протистояння нівелює різницю у класі команд та підборі гравців. Тим паче не можна сказати, що в складі італійських клубів немає ТОП-футболістів. Просто здається, що стримати Голланда чи де Брюйне з Манчестер Сіті, або Бензема з Віннісіусом з Реалу в нинішніх умовах просто нереально. Але фінал — це передусім гра нервів та випробування на стійкість духу. Хіба не варто спробувати влаштувати “маленьке диво” та примусити букмекерів та експертів ставитися до себе з більшою повагою? Так що, вперед, Італія! І крапка.