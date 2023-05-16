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Хаві вважає, що Манчестер Сіті заслуговує на здобуття трьох трофеїв за підсумками сезону

Сьогодні 12:30 153 0
Хаві вважає, що Манчестер Сіті заслуговує на здобуття трьох трофеїв за підсумками сезону

Хаві — справжня легенда Барселони, її багаторічний капітан та лідер, який завоював з рідним клубом 25 титулів. Щоби не говорили про велич Мессі, саме Хаві з Іньєстою свого часу були тим колективним “мозком” каталонського гранду, який будував гру команди та допомагав гравцям атакуючої ланки проявити свої найкращі якості. Деякий час, а саме з 2008 по 2012 роки Хаві грав під орудою іншого легендарного футболіста та тренера — Хосепа Гвардіоли. Разом вони виграли багато трофеїв включно з двома звитягами у Лізі Чемпіонів. 

Одна легенда про іншу: повага та шана понад усе   

Навіть коли Хосеп пішов з Барселони та очолив спочатку Баварію, а згодом і Манчестер Сіті, Хаві завжди тепло відгукувався про свого колишнього наставника та вважав його найкращим тренером світу. Згодом гравець і сам завершив кар’єру футболіста та транзитом через Катар, де він пропрацював з місцевим клубом Ас-Садд з 2019 по 2021 рік, пересів у крісло керманича рідної Барселони. 

Тепер думка колишнього підопічного Гвардіоли сприймається зовсім по-іншому, адже зараз обидві каталонські легенди перебувають, так би мовити, в однаковому статусі.

Звичайно, до тренерських звитяг Хосепа Хаві поки що далеко. Але, як вважають експерти порталу gazeta.lviv.ua, тільки диво може завадити Барселоні цього сезону виграти золото іспанської першості. Так що дізнатися думку керманича одного з найтитулованіших клубів світу про роботу очільника найсильнішої на даний момент (за оцінкою багатьох аналітиків) футбольної команди планети Манчестер Сіті буде цікаво як простим вболівальникам, так і професіоналам.

Хаві: я ще не чарівник, а тільки вчусь. У Гвардіоли

Гвардіола працює в Манчестер Сіті сьомий сезон. Завдяки останнім невдачам Арсеналу тільки власні помилки можуть завадити містянам знову стати тріумфаторами Англійської Прем’єр-Ліги. Власне, в Англії тренер вигравав все, що можна. Зокрема, 4 рази піднімав над головою головний трофей АПЛ. А ось на європейському рівні його “Сіті” поки не може похвалитися бодай однією звитягою в Лізі Чемпіонів. Найвище досягнення клубу з Манчестера під орудою Гвардіоли — вихід до фіналу, де команда з нашим Зінченком у складі мінімально програло іншому англійському клубу “Челсі” з рахунком 0:1.

Та цього року все має бути інакше. Принаймні так вважає головний тренер Барселони Хаві. Щоправда, його думку поділяють всі провідні букмекери, наприклад, VBET Україна. З виставлених коефіцієнтів випливає, що шанси перемогти у цьогорічній Лізі Чемпіонів найвищі саме у Манчестер Сіті. Футбольні експерти також впевнені, що підопічним каталонського наставника вдастся пройти у півфіналі минулорічного володаря трофею мадридський Реал, а згодом подолати спротив одного з італійських клубів — Мілана чи Інтера. Для Гвардіоли цей КЄЧ став би третім, а для клубу з Манчестера — першою звитягою в Європі після єдиного виграного в 1970 році Кубка Кубків. 

На сьогодні “Сіті” бореться за 3 трофеї: 

  1. Титул чемпіона Англії (де має чудові шанси випередити у підсумковій таблиці нинішній клуб нашого Зінченка — лондонський Арсенал).

  2. Кубок Англії — у фіналі відбудеться манчестерське дербі між “Юнайтед” та “Сіті”.

  3. Кубок переможця Ліги Чемпіонів.

На думку Хаві Манчестер Сіті цілком заслужив на здобуття так званого треблу. Бо в команді зібрано дуже сильних гравців, а керує ними найкращий тренер світу. Цікаво, чи зміниться настільки шанобливе ставлення спеціаліста до свого екс-тренера, якщо підопічні двох легендарних каталонців волею жереба зійдуться у двобої за європейський кубок наступного сезону? Доводиться тільки зачекати та мріяти, аби таке цікаве протистояння відбулося насправді.

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