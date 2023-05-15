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ЗСУ отримали 110 авто від Favbet Foundation

Сьогодні 16:45 112 0
ЗСУ отримали 110 авто від Favbet Foundation

З початку повномасштабного вторгнення Збройні Сили України та інші сили оборони отримали 110 автомобілів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation, повідомили представники фонду.

В основному це позашляховики високої прохідності, мікроавтобуси, вантажівки.

"Авто додають нашим захисникам мобільності, що вкрай важливо як при маневровій обороні, так і під час наступальних дій. Ми намагаємося якомога оперативніше задовольнити запити наших військових, адже розуміємо, яке значення зараз має час", — зазначив президент фонду Андрій Матюха.

Зокрема, останніми днями ЗСУ отримали високопрохідний пікап Mitsubishi L200. Автівка допомагатиме бійцям виконувати бойові завдання на південному напрямку. 

Також ще один Mitsubishi L200 відправлено до підрозділу ЗСУ, в складі якого Україну захищають співробітники і вболівальники футбольного клубу "Кривбас".

 

Крім того, один із спецпідрозділів ЗСУ нещодавно отримав одразу три  авто — Skoda, Opel і Volkswagen. 

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

ЗСУ отримали вже понад 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн. 

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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