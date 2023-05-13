Діти ВПО та військовослужбовців отримали 1000 канцелярських наборів від Favbet Foundation

Підтримувати дітей у важкий час — обов'язок кожного українця, і саме це сьогодні є ціллю Favbet Foundation. Так нещодавно благодійний фонд передав 1000 наборів канцелярії в межах проєкту "Сила в знаннях" дітям ВПО та військовослужбовців.

Цієї весни команда фонду запустила "Клуб Супергероїв". Один з проєктів, який успішно реалізується й має на меті підтримати освітній розвиток українських дітей — акція "Сила в знаннях". Діти ВПО та військових мали змогу отримати безкоштовні набори канцелярського приладдя для всебічного розвитку. З початку акції надійшло 7000 заявок, проте за віком та за правилами реєстрації пройшли 5500 дітей.

Благодійна ініціатива вже ощасливила 1000 дітей. Саме таку кількість канцелярських наборів фонд вже передав дітям.

Favbet Foundation активно працює, щоб дітки якомога швидше отримали свої подарунки. Наступна хвиля відправки наборів — в кінці травня та на початку червня.

"Підтримка дітей та їх творчого потенціалу важлива не лише для їхнього особистого розвитку, але й для майбутнього країни, особливо в умовах війни. Діти потребують підтримки та натхнення для збереження надії на краще майбутнє. Ми розробили яскраві набори, які знадобляться школярам для навчання. Перші набори вже поїхали до дітлахів, а ми — отримуємо позитивні фідбеки й враження", — ділиться куратор проєктів фонду Євген Бондар.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. З початком повномасштабного вторгнення фонд переорієнтував понад 90% своїх проєктів на забезпечення ЗСУ та підтримку українців, що постраждали від війни.