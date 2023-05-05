ЗСУ отримали ще 3 позашляховики і 5 дронів за сприяння Favbet Foundation

Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали ще 3 позашляховики, 5 дронів і низку іншого високотехнологічного обладнання, повідомили представники фонду.

Одне авто Nissan Navara фонд передав підрозділу ЗСУ, який виконує бойові завдання в Донецькій області. Два автомобіля високої прохідності Mitsubishi L200 доставлено на південний напрямок, у тому числі для потреб Херсонської Тероборони. Оборонці Бахмута за сприяння Favbet Foundation отримали два дрони DJI Mavic 3T з тепловізійними камерами.

"Квадрокоптери було передано особисто солісту гурту О.Torvald Євгену Галичу, який наразі разом зі своїми побратимами нищить загарбника на Бахмутському напрямку", — повідомили представники фонду.

Також за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation один із підрозділів ЗСУ, який виконує завдання на передовій у Донецькій області, отримав 2 дрони DJI Mavic і один дрон DJI Matrice 30T, 6 рацій Motorola, 2 бінокуляри нічного бачення з кріпленнями.

Крім того, ЗСУ отримали дві системи супутникового зв’язку Starlink, дві зарядні станції Ecoflow, а також декілька ноутбуків, моніторів та інше обладнання.

"Ми намагаємося якомога оперативніше задовольнити запити наших військових на авто й спеціальне обладнання, адже розуміємо, яке значення має час, особливо напередодні українського контрнаступу. Авто, дрони, системи зв’язку допоможуть нашим підрозділам ефективно виконувати поставлені командуванням бойові завдання", - зазначив віцепрезидент Favbet Foundation Ігор Сірук.

За участі Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей. Загалом ЗСУ отримали понад 105 авто, більш ніж 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.