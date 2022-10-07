FAVBET став офіційним спонсором харківського Металіста

Компанія та футбольний клуб підписали угоду про спонсорство на сезон 2022/23. Мета співпраці – підтримка команди під час війни, розвиток молодіжної академії клубу, а також участь у спільних благодійних ініціативах.

"Металіст – бренд українського футболу та один із найпопулярніших клубів країни. Він має багату історію та величезну армію вболівальників, які завжди були, є та будуть поряд з командою. Харків – східний форпост України, а фанати Металіста одними із перших стали на захист нашої держави. FAVBET і Металіст, крім звичних напрямків співробітництва, спільно працюватимуть, щоб наблизити нашу перемогу", – прокоментували підписання у FAVBET. Очікування від нового партнерства розділяє й генеральний директор футбольного клубу "Металіст" Валерій Грига: "ФК “Металіст” та компанію FAVBET об‘єднує спільна велика мета – збереження й підтримка футболу на високому рівні в ці надскладні часи. На це спрямовані зусилля нашого клубу останні місяці, і надихає те, що на цьому шляху ми маємо надійних партнерів. Співпраця допоможе забезпечити функціонування нашої академії, яка зараз базується в Чернівцях, та підтримку виступів "Металіста" в Прем‘єр-лізі, які, сподіваємось, подарують харків’янам і нашим вболівальникам позитивні емоції. Віримо, що спільна робота Металіста та FAVBET буде ефективною".

Свій перший матч під егідою FAVBET жовто-сині проведуть вже 7 жовтня – у 6-му турі Прем’єр-ліги харків’янам протистоятиме рівненський "Верес". А першою колаборацією компанії і клуба стане просування промо "Прокачай авто для ЗСУ".

Навіть в умовах війни компанія FAVBET залишається драйвером українського футболу – підтримує професійних спортсменів і аматорів, спонсорує команди в прем’єр-лігах і в регіональних чемпіонатах та є партнером низки українських футбольних клубів: Динамо, Колоса, Руху, Кривбаса, Миная, Оболоні, а відтепер і Металіста.