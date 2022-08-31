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За підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту

Сьогодні 11:37 100 0
За підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту

З початку війни за підтримки фонду Favbet Foundation Збройні Сили України отримали вже 15 автомобілів для виконання бойових завдань на передовій. Про це повідомив член наглядової ради Фонду Сергій Ковальчук.

"За весь час війни за підтримки Фонду на фронт передано 15 автомобілів. Ми стали автомобільними "доками" – наразі від надходження запиту до передачі авто на передову проходить від тижня до трьох. Це дуже швидко, враховуючи, що рідко коли все обходиться без сюрпризів", – розповів Ковальчук.

За його словами, після того, як автівка доставлена в Україну, вона проходить ТО, ремонтується точково за необхідності, фарбується.

"Чесно кажучи, навіть не знаю, хто більше радіє тому, що машина доставлена, ми чи бійці. Кожна автівка – це врятовані життя, і ми це точно знаємо – хлопці присилають фото, пишуть повідомлення. Завдяки одному з позашляховиків бійцям вдалося підбити два ворожих БТР. Завдяки іншому – вивезти поранених з-під обстрілу. Такі історії ще раз доводять: все, що ми робимо, – не даремно. Кожна така історія – найвища нагорода для кожного з нас", – зазначив член наглядової ради Favbet Foundation.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.

Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.

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