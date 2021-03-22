Как выбрать фитнес клуб?

Как обычно люди выбирают, в какой фитнес-клуб купить абонемент? Смотрят на цену, близко ли от дома, ну и внешне - по фото или личному визиту на пару минут, все ли внутри соответствует ожиданиям.

А в итоге потом начинаются различные "моменты", например:

- в цену абонемента не входят групповые занятия, или входят, но их очень мало, а большинство платные;

- клуб смотрели в выходной или днем, а вечером в будние дни, как раз когда вы ходите, он оказывается ужасно переполнен;

- в самом зале все нормально, но раздевалка и душ, которые не стали смотреть, очень старые и тесные.

- стоимость абонемента утром днем и вечером, а также в будни и выходные - по разной стоимости.

И так далее, достаточно почитать любые недовольные отзывы о фитнес-клубах. Клубы не портятся резко, сервис и количество услуг в них всегда примерно одинаково с открытия. Просто при покупке абонемента у многих почему-то будто закрыты глаза или человек по своей природе пытается видеть лучшее.

Так выглядит фитнес-клуб по фото на своем сайте

Поэтому ниже мы накидаем побольше разных моментов, которые стоит учесть при покупке абонемента. Многое очевидно, но часто забывается. А в конце приведем короткий чек-лист из основных пунктов, которые нужно задать девочке на рецепции в фитнес-клубе.

Цели занятий фитнесом

Определите свои приоритеты и цели. Например:

- привести себя в тонус;

- похудеть;

- набрать мышечную массу, накачаться;

- освоить или улучшить навыки в каком-то направлении (например, бокс, кроссфит или теннис);

- поиграть в удовольствие: в волейбол, футбол, баскетбол, водное поло и др.;

- просто поплавать и т.д.

- йога;

- спортивные танцы;

- гимнастические упражнения и т.д.

Важный вопрос: будете ли вы заниматься в фитнес-клубе самостоятельно, на индивидуальных занятиях с тренером или конкретных групповых занятиях? Чаще всего люди совмещают, но при этом выделяется что-то одно.

Мужчины обычно предпочитают самостоятельные занятия или персональные тренировки, для женщин характерны групповые занятия или опять таки занятия с тренером индивидуально.

Стоит всё это сразу учесть при выборе клуба. В стоимость абонементов одних фитнес-клубов "всё включено", а в других вы будете доплачивать за все или определенные групповые занятия.

Возможно, фитнес-клуб и вовсе лишний: если вы хотите чуть-чуть "подтянуть" свою форму и иногда бегать для здоровья, вам вполне подойдут занятия дома и бег на улице. Или не годовой абонемент, а меньше или вместо безлимитного - на определенное число занятий за год. Но тут нужна сила воли или тот, кто будет стоять с палкой сверху.

Удобство местоположения фитнес-клуба

Большинство людей ходят в фитнес-клуб рядом с домом, работой или по пути между ними. Тратить лишнее время на дорогу - редко оправданно, ведь рядом с вами наверняка есть клубы со схожим уровнем услуг и ценой.

Поэтому обратите внимание на транспортную доступность при выборе фитнес-центра или спортивного клуба. Если вы на автомобиле - время в пути, удобны ли подъезды, есть ли парковка. Если на общественном транспорте - расстояние от транспортных развязок или остановок. Даже если пешком - сколько минут идти и точно ли вы готовы постоянно ходить этим маршрутом.

Также немного может влиять сама локация, где расположен клуб. Гораздо приятнее ходить в него, если он находится в хорошем районе, чем в промышленной зоне.

Влияет и само здание. Если клуб расположен в торговом комплексе, это скорее маленький плюс. После тренировки можно поесть, купить продуктов домой, отдохнуть. Хотя может быть и минус, если прозрачное остекление выходит, например, на фудкорт.

Фитнес-клуб с прозрачными окнами

А вы с какой стороны окна хотели бы быть?

Время работы фитнес-клуба

Идеально, если фитнес-клуб работает 24 часа 7 дней в неделю. Но такое бывает очень редко. Да и не так много кому нужно.

Хороший и самый часто встречающийся вариант - с 7 до 23 часов по будням, с 9 до 22 часов по выходным и праздникам.

Иногда бывает чуть лучше - до 24 часов в будни или в выходные режим работы как в будни. Иногда бывает и хуже - скажем, вариант с 9 до 22 часов в будни уже менее удобен. Но опять же всё зависит от вашего графика. Некоторые ходят заниматься в фитнесе только днем.

Звонок в фитнес-клуб

Если на сайте фитнес-клуба не указаны цены, наверняка придется им сначала позвонить. А свои цены не пишут 2/3 клубов Одессы. Также большим преимуществом будет возможность купить абонемент онлайн прямо на сайте, чтобы не тратить лишнее время на посещение.

Цены они не указывают специально, чтобы стимулировать клиентов на звонок. А там уже менеджер постарается убедить вас прийти в клуб, где также настойчиво будет продавать абонемент. Даже если вы зададите в их соцсетях простой вопрос о цене занятий, в большинстве случаев вас попросят оставить номер телефона или напишут свой. Странная и приставучая техника продаж, но она применяется не во всех фитнес-клубах.

В разговоре с менеджером спрашивайте сразу то, что вам нужно. Иначе они перехватят инициативу вопросами типа "что вы желаете посещать в зале" и т.п. И несколько минут будут перед вами рассыпать рекламные лозунги и зазывать к себе, напирая на "только сейчас уникальная акция". И обязательно постараются записать вас куда-нибудь - ладно бы на бесплатный гостевой визит в фитнес-клуб, когда вы можете позаниматься, а то ведь и просто к менеджерам.

Создается искусственный ажиотаж, ощущение их якобы занятости. На самом деле в почти любое время можно прийти и спокойно осмотреть клуб и заключить договор (кроме разве что часов пик в больших клубах в период акций).

Цель менеджеров зачастую - продать вам абонемент.

Визит в фитнес-клуб

Просмотра фото и чтения отзывов хватит только для решения, стоит ли вообще рассматривать этот фитнес-клуб для себя. А решение о покупке стоит принимать только после личного визита. Особенно если берете годовой абонемент, причем не самый дешевый. В половине фитнес-клубов, даже дорогих, есть пробный бесплатный визит. Иногда о нём можно договориться индивидуально, даже если такой опции нет.

Советы, как выбрать фитнес-клуб

Так выглядит фитнес-клуб при первом визите

Общая площадь и количество залов

Чем больше квадратных метров, залов и их визуального разделения - тем свободнее потом будет заниматься. В больших клубах несколько залов. Могут быть даже игровые залы или для большого тенниса.

Конечно, представление, какой должен быть фитнес-клуб, у всех своё. Но даже в маленьких фитнес-клубах в любом случае должен быть стандарт: тренажерный зал с отдельно расположенной кардиозоной и минимум один, а лучше два зала для групповых занятий. А также мужские и женские раздевалки с душем и желательно сауной.

Качество и количество оборудования

Стоит пройти по залу и посмотреть на нужное вам: силовые тренажеры (грузоблочные, рычажные, тросовые, с электронным управлением), кардиотренажеры, свободные веса, дополнительное оборудование для аэробики и других занятий (коврики, степ-платформы, бодибары, скакалки, гири, фитболы, резинки).

При продажах менеджер будет говорить про оборудование от "известных брендов". Но не всегда бренд значит лучшее, только минимальная гарантия. И даже если действительно известный, стоит оценить состояние тренажеров. И еще важнее - количество, чтобы не стоять потом в очереди на тренажер.

Оцените гантельный ряд: в идеале от 1 до 10 кг с шагом в 1 кг, и потом с шагом в 2-2,5 кг до хотя бы 50 кг. Сколько штанг, какие грифы. Есть олимпийские с гладким стаканом диаметром 5 см, есть любительские 3 см и навинчивающейся гайкой.

Посмотрите, сколько в зале блинов. Много ли стоек. Есть ли скамьи с регулируемым углом наклона. Есть ли тяжелоатлетический помост (пригодится как минимум для становой тяги).

В старых залах оборудование часто сварено вручную, склёпано из болтов и гаек. И гантели сборные. Конечно, главное, чтоб работало, но кому-то это не понравится, да и риски при работе выше.

Не должно быть большой плотности тренажеров. Беговые тренажеры, велотренажеры, эллипсоиды должны быть как минимум на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

Расписание групповых занятий

Узнайте про виды и количество групповых программ в фитнес-клубе. Посмотрите, удобен ли их график для вас.

Часто бывает, что в цену абонемента включены не все такие занятия. И если платных групп много, менеджеры при покупке абонемента постараются скрыть этот момент. Поэтому лучше сразу попросить ознакомиться с расписанием занятий в клубе и прочими условиями. Например, могут быть лимиты записи в группы.

Обязательно смотрите расписание занятий, если собираетесь ходить на групповые программы.

Состояние основных и дополнительных помещений

Комфортность тренажерного зала и качество ремонта вы заметите сразу. Но также отдельно сразу обратите внимание на системы вентиляции, особенно летом. Лучше если потолки высокие - только так и возможна качественная вентиляция такого большого и сложного помещения, как фитнес-центры.

Должно быть чуть прохладно и свежо, особенно в кардиозоне. Отметьте, хорошее ли освещение. Слишком яркое утомляет, но слабое хуже и опаснее.

Пройдите в раздевалку, загляните в душ, бассейн, банный комплекс если такой имеется. Очень многие в отзывах потом жалуются на отсутствие там чистоты.

Если в зале есть бассейн - это плюс. Наличие гидромассажа, турецкого хаммама - тоже только в плюс. Хотя если именно вам бассейн не нужен, то это скорее минус, так как он может входить в цену.

Желательно, чтобы бассейн был 25 м в длину - минимально допустимая длина для профессиональных бассейнов. Очень часто дорожек всего 3-4, а не 6.

Многие в отзывах жалуются на наполненность бассейна. Если он вам важен, проверьте сразу в нужное вам время, сколько там человек.

Дополнительные услуги

Индивидуальные занятия есть везде, вопрос в качестве тренеров и цене. Если вы точно не готовы заниматься самостоятельно - заранее посмотрите, что за тренеры тут работают, их квалификация. Есть ли медицинское или спортивное образование, сертификаты, опыт работы.

Кому-то нужен фитнес-бар, солярий или массаж. Это всё есть далеко не во всех фитнес-клубах. Но обычно в клубах от среднего уровня и выше уже есть. В дорогих клубах может еще быть врач или диетолог, и тестирование клиентов.

Родителям будет актуальна работающая детская комната. Бывают платные и с ограниченным временем работы.

Очень удобно, когда в фитнес-центре выдают бесплатные полотенца и есть кулеры с водой и стаканчиками.

В некоторых клубах клиентам дают несколько бесплатных гостевых посещений для их друзей, что бывает удобно.

Дополнительным плюсом будет, если у фитнес-клуба есть удобный сайт или приложение. У всех известных сетевых клубов есть свои приложения. Там можно смотреть расписание групповых программ, записываться на занятия, замораживать абонемент.

Скачать приложение и проверить его работу и расписание можно и без абонемента.

Даже такая вроде бы мелочь, как играет ли в зале музыка, может быть важна. Лучше, если играет, но фоном - негромкая, ненавязчивая и активная. И ни в коем случае не радио.

Можете попробовать оценить вежливость персонала. В Интернете много отзывов содержат негатив именно на это. Впрочем, вы пока общаетесь только с менеджерами по продажам, а уж они до покупки точно будут максимально обходительны.:)

Как правильно выбрать фитнес-клуб

Стоимость абонемента

Есть условное деление фитнес-клубов на эконом, бизнес, премиум и люкс. Но оно не всегда соответствует действительности. Нередко клуб в рекламе заявляет одно, а по факту всё иначе. Проще смотреть на цену - и сравнивать её с качеством и объемом услуг.

Годовой абонемент на год в дешевые фитнес-клубы стоит до 3 тыс. грн. в Одессе и до 3,5 тыс. грн. в Киеве. Это будет стандартная качалка, несколько кардиотренажеров плюс несколько групповых занятий в день. Обычно это аэробика, йога, растяжка, пилатес, иногда бокс. Общая площадь клуба чаще в районе 500-2000 м2.

В таких фитнес-клубах практически никогда не бывает бесплатной воды и полотенец, детской комнаты, услуг массажа. Не всегда есть сауна, солярий и фитнес-бар.

Часто в таких клубах часть занятий не входит в стоимость абонемента и оплачивается отдельно. Если ходить в такую платную группу (1 тыс.грн. в месяц), то логично, что выгоднее сразу купить абонемент в более дорогой фитнес-клуб, где все занятия включены в цену.

Средняя ценовая категория - 5-7 тыс. грн. за год. Здесь больше площадь (обычно от 1500 до 4000 м2, хотя бывает и больше), лучше оборудование и сервис. Почти всегда есть сауна, солярий и фитнес-бар.

У половины клубов будет бассейн, обычно даже спортивный на 25 метров, чаще с 3-4 дорожками. Также больше групповых занятий - и по количеству, и по направлениям. Хотя также часть из них может быть платной.

Безлимитные абонементы на год в дорогие фитнес-клубы стоят 8-10 тыс. грн. в Одесса и 10-11 тыс. грн. в Киеве. Вообще, в Киеве ценник на фитнес выше, особенно это заметно в дорогих сегментах, там разница может быть в 3-4 раза за одинаковый по уровню клуб одной и той же сети.

В таких клубах по 15-20 видов фитнес-направлений и столько же тренировок в день. Обычно все входят в цену. Помимо множества дополнительных услуг, часто при таком фитнес-центре есть салон красоты или кабинет услуг по уходу за телом.

Такие цены справедливы для Киева и Одессы. В других городах-миллионниках цены будут чуть ниже, в небольших городах - тем более. Там лучший фитнес-клуб в городе может стоить 5-7 тыс. грн. в год (и при этом быть средним по качеству на фоне столицы).

На наш взгляд, более чем отличное качество услуг для занятий спортом можно встретить уже при цене от 15 до 20 тыс. грн. Всё, что выше - как правило, доплата "за VIP", а не количество и качество фитнес-услуг. За причастность к сообществу состоятельных людей, но не за фитнес. Тренажеры или ремонт в душевой должны быть хорошие и не более.

Золотые унитазы и сверхмодный, но часто не самый полезный тренажер не помогут вам привести себя в форму.

Виды абонементов

Абонемент может быть:

- на определенное время: год, несколько месяцев (обычно 3 и 6), месяц;

- на определенное количество занятий (например, на 100 занятий в течение года).

Стоит узнать, что входит в цену. В недорогих клубах очень часто групповые занятия, все или только некоторые, не входят в цену и оплачиваются отдельно. И тогда цена абонемента в 500 грн. окажется красивой заманухой, если вы обязательно хотите посещать классы йоги или бокса.

Поэтому заранее узнайте этот момент и посчитайте. Возможно, только ради йоги стоит ходить в профильную йога-студию. А если вам важны несколько направлений - купить абонемент в более дорогой фитнес-клуб. Там все это будет входить в цену, а бонусом получите больший уровень сервиса.

Типы карты: полная, дневная, семейная, корпоративная, молодежная, пенсионная.

Абонемент может быть с заморозкой или без. Чем лучше условия заморозки, тем дешевле вам обойдется фитнес. Условия - это не только срок заморозки (обычно около месяца), но и возможность разбивать заморозку (например, по 7 дней - а не только сразу на 30 дней), и можно ли это делать дистанционно или задним числом.

Стоит заранее узнать, будут ли скидки при продлении. Обычно чем дольше клиент ходит в зал, тем дешевле ему обходится абонемент (до 15-20%).

Никто не обращает внимание на условия расторжения договора в фитнес-клуб. А потом выясняется, что вам вернут не ту часть, что вы не отходили (например, 50% за полгода), а намного меньше, так как в договоре прописано удержание большой части вашего платежа. Вероятно, это противоречит Закону о защите прав потребителей, но много кто потом пойдет с этим в суд?

Экономия на абонементе

Снизить цену за абонемент можно следующими способами:

Не брать полный абонемент.

Дневная карта ограничивает посещения в будние дни - обычно до 17 часов, реже встречается до 16 (в выходные ограничений обычно нет). Если вы ходите почти всегда только днём, то зачем переплачивать? Тем более днём меньше людей в зале.

Если вы молодежь или пенсионер, и продаются соответствующие абонементы - то всё понятно.:) Корпоративные (приобретаются от лица фирмы) и семейные абонементы дают скидку за опт. Хотя в Интернете можно встретить предложения о покупке корпоративных карт на фитнес. Только стоит убедиться, что это не мошенники.

Скидки по акциям.

Больше всего скидки летом. Иногда цена может быть в 2 раза меньше.

Некоторые клубы дают акции круглый год. То есть сначала "только до 1 августа лучшие цены!", а потом - "не упустите скидки до 1 сентября!". И т.д., по циклу. Для покупателей в этом, конечно, плюс. Хотя есть и два минуса. В таких клубах обычно клиенты потом жалуются на наполненность. И второй - бывает обидно узнать, что через месяц после тебя кто-то купил абонемент еще дешевле.:)

Льготные цены всегда есть по предпродаже, перед открытием клуба. Но сразу предупредим: в Интернете полно негативных отзывов о затягивании сроков открытия или даже явном мошенничестве.

Компенсация от работы.

Некоторые работодатели компенсируют своим работникам затраты на фитнес. Следует узнать, в любой фитнес-клуб или только определенные, и в каком размере.

Можно поискать предложения по перепродаже абонементов в Интернете.

Люди продают их дешевле, чем они стоят. Обычно они уже открыты и по ним остается меньше года (естественно, цена пропорционально уменьшается). Если вы хотите заниматься дольше, стоит узнать, есть ли возможность продления такого абонемента по той же цене именно вами. Иногда берут плату за переоформление.

Чек-лист: как выбрать фитнес-клуб

- Почитайте отзывы о фитнес-клубе в Интернете. При просмотре будете знать основные претензии посетителей и на что дополнительно обратить внимание.

- Определитесь, как и чем будете заниматься. Самостоятельно или с тренером, в тренажерном зале или на групповых. Будет понятно, что для вас важно в расписании и ценах.

- Местоположение клуба - очевидный, но важный критерий. Чем неудобнее добираться, тем реже будете ходить на спорт.

- Обязательно сходите посмотреть фитнес-клуб лично. Как минимум, менеджер по продажам проведет по нему экскурсию. Как максимум, иногда бывает пробное занятие.

- Лучше приходить в то время, когда будете ходить сами. Не смотрите зал днем, если заниматься планируете в часы пик (с 18 до 22 в будни) - количество людей в зале потом может неприятно удивить.

- Осмотрите нужные вам тренажеры и оборудование - достаточно ли их, какое состояние, нет ли к ним очередей.

- Посмотрите расписание групповых занятий. Узнайте, входят ли они в цену абонемента.

- Общая площадь и использование пространств в клубе будет очевидно сразу. Но не забудьте отметить еще освещение, вентиляцию, музыку. Есть ли кулеры с водой или бесплатные полотенца.

- Стоит заглянуть в раздевалку, душ, сауну, бассейн. Свободно и чисто там - или тесно и грязно.

- Оцените общую атмосферу в фитнес-клубе. Как ведет себя персонал, много ли тренеров, похожи ли они на профессионалов.

- Определитесь, какой тип абонемента вам нужен. Можно сэкономить на дневном или не брать безлимитный. Узнайте про условия заморозки и продления.

- В период скидок абонементы на фитнес могут продаваться на 20-50% дешевле. Чаще всего летом.

- Можно купить б/у абонемент дешевле. Иногда их продают в группах клубов в соцсетях.

- Задавайте менеджеру вопросы, не ведитесь на фишки презентации. Многие недовольные клиенты в отзывах пишут, что менеджерам лишь бы продать, порой даже обманывают. Просто активнее смотрите сами вокруг, спрашивайте и проверяйте по возможности.

- Читайте договор. В т.ч. условия расторжения договора. Ради вас, конечно, его не будут переписывать, зато потом не будет сюрпризов.