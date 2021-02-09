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Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок

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Перестаньте це робити: небезпечні вправи для жінок

Джерело - Чемпіон.

Жінки вже давно займаються спортом на одному рівні з чоловіками. Кросфіт, бодібілдинг, пауерліфтинг — для цих та інших видів фізичних навантажень немає обмежень за статевою ознакою. Але все ж таки існує кілька вправ, від виконання яких особам жіночої статі бажано відмовитися.

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Які вправи заборонені жінкам і чому

Серед шкідливих для жінок вправ — присідання зі штангою, жим ногами і станова тяга (будь-які її різновиди). Як бачите, це одні з найбільш популярних вправ. У чому ж їхня небезпека?

Річ у тім, що виконуючи вищевказані вправи, можна серйозно нашкодити жіночому здоров'ю. Під час подібних фізичних навантажень відбувається інтенсивне напруження, при якому слабшають зв'язки, що підтримують органи малого тазу. Якщо регулярно виконувати ці вправи, зв'язки з часом сильно ослабнуть, що призведе до сумних наслідків. Серед них:

  • стресове нетримання сечі (під час сміху, чхання);
  • підвищення внутрішньочеревного тиску (що вимагає постійного медичного контролю).

Але найнебезпечнішим і найбільш неприємним наслідком є ​​пролапс. У стані пролапсу органи малого тазу, наприклад, матка, провалюються в піхву або ж за її межі. Можна сказати, органи "випадають". Підступність пролапсу полягає в тому, що "випадання" з'являється вже під кінець. Насамперед виникають такі симптоми:

  • відчуття стороннього предмета в піхві;
  • нетримання сечі;
  • біль у нижній частині живота і в поперековому відділі;
  • сильні позиви до сечовипускання;
  • закрепи;
  • надмірне газоутворення;
  • біль під час статевого акту.

Якщо ви займаєтеся в тренажерному залі (особливо з вагами) і у вас є перераховані вище симптоми, негайно припиніть тренування і зверніться до лікаря.

Жінки в групі ризику

Багатьом жінкам щастить і у них не з'являються неприємні наслідки. При цьому варто з обережністю ставитися до силових вправ, які надмірно навантажують область тазу.

Але існують жінки, яким категорично заборонено виконувати присідання зі штангою, станову тягу і жим ногами. Це жінки, які:

  • народжували як мінімум двічі;
  • мають надлишкову масу тіла;
  • мало рухаються;
  • перебувають у клімаксі;
  • мають колагенопатію;
  • мають недостатній рівень естрогену.

Якщо ви належите до групи ризику, обов'язково розкажіть тренеру про це.

Як запобігти пролапсу 

Необхідно виключити вищезазначені вправи. Замість присідань зі штангою можна виконувати присідання з гантелями по 1 кг, а також сідничний міст. Жим ногами замініть на згинання ніг у положенні лежачи. А замість станової тяги підійдуть нахили корпусу вперед зі штангою.

Однак не тільки силові вправи можуть призводити до пролапсу. Щоб м'язи тазового дна були сильними, над ними також потрібно працювати. Для цього мінімум тричі на тиждень виконуйте спеціальну зарядку — вправи Кегеля. Під час цих вправ скорочують і розслаблюють м'язи піхви. Така зарядка запобігає пролапсу, також зменшує біль під час ПМС і підвищує якість сексуального життя. Але перед тим, як приступити до вправ Кегеля, порадьтеся з гінекологом, адже існує низка протипоказань до їх виконання.

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