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Кето-дієта: що це, список продуктів і чим вона може бути небезпечна

Сьогодні 17:59 142 0
Кето-дієта: що це, список продуктів і чим вона може бути небезпечна

Джерело - Чемпіон.

Кето-дієта наразі є однією із найпопулярніших систем харчування — її дотримуються зірки та інфлюенсери, користувачі соціальних мереж навіть об'єднуються у багатотисячні групи, де діляться рецептами, позитивними відгуками та неймовірними результатами схуднення. Однак все не так легко й безпечно. Розбираємося, що являє собою кетогенна дієта, що можна їсти та чи підійде вона тим, хто займається спортом.

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Що таке кето-дієта

Кето-дієта — це система харчування, яка передбачає повну або майже повну відмову від вуглеводів. Споживати потрібно лише продукти, що містять білки і жири. Це робиться для того, аби довести організм до стану кетозу. Під час такого стану жири перетворюються на вільні жирні кислоти, а після цього — на кетонові тіла, які організм починає використовувати замість вуглеводів.

Що можна і не можна їсти: список продуктів

Меню кето-дієти складається із продуктів, що містять білки та жири.

Дозволені продукти: 

  • яйця;
  • м’ясо;
  • риба;
  • морепродукти;
  • зелені овочі;
  • гриби;
  • горіхи, насіння;
  • рослинна олія;
  • молочні продукти.

Заборонені продукти:

  • фрукти;
  • напівфабрикати;
  • хліб;
  • випічка;
  • солодощі;
  • крохмалисті овочі: картопля, буряк і т.д.;
  • сухофрукти;
  • алкоголь.

Іноді дозволяється споживати невелику кількість вуглеводів у вигляді каш, овочів або несолодких фруктів.

Рекомендується, щоб останній прийом їжі був не пізніше, ніж за 3 години до сну.

Зазвичай, кето-дієти дотримуються протягом 3-х місяців.

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Що важливо знати  

Варто розуміти, що будь-яка дієта створена, перш за все, для використання з медичними цілями. Так само і кето-дієта є лікувальним протоколом харчування, який має призначати лікар. Її було створено для пацієнтів, які мають нейродегенеративні захворювання, наприклад, хворобу Паркінсона.

Відповідно до адептів кето-дієти, вона ефективна для схуднення та навіть лікування багатьох хвороб, наприклад інсулінорезистентності. Якщо почитати відгуки, то може скластися враження, що кето-дієта — це чудодійний засіб, який вирішить всі проблеми. Але, щоб довести організм до стану кетозу, потрібно знизити рівень цукру в крові до мінімуму й утримувати його низьким протягом декількох днів. А це, як відомо, небезпечно для людей з цукровим діабетом. Також низький рівень вуглеводів негативно позначається на розумовій діяльності, знижуючи увагу, концентрацію і пам’ять.

Крім того, вводити організм у стан кетозу необхідно під доглядом спеціалістів, із використанням пристосувань, що контролюють рівень кетонових тіл у крові. Адже при дуже високому рівні кетонових тіл починається окислення організму, що іноді може призводити до стану коми. 

Тим, хто займається спортом, також небажано захоплюватися кетогенною дієтою. Річ у тім, що для тренувань організм потребує вуглеводи. Якщо їх не отримувати, м'язи не матимуть енергії для фізичних навантажень. Саме тому при кето-дієті протипоказані силові вправи, які для багатьох спортсменів є ключовими.

Висновок

Завдяки кетогенній дієті дійсно можна схуднути. Але дотримуватися її варто лише під контролем спеціаліста і якщо для цього є лікарські призначення. Не варто самостійно і без попереднього обстеження повністю виключати вуглеводи із раціону. Краще просто замінити швидкі вуглеводи на повільні та відмовитися від шкідливої їжі. А для спортсменів ніщо не замінить повноцінного й здорового харчування.

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