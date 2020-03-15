Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Джерело - Чемпіон.

Коронавірус із східних країн уже перебрався і в решту світу. Це кардинально вплинуло на життя людства в цілому і спорт зокрема. Ми уже писали про спортсменів які інфіковані хворобою. Та про бігові заходи, які уже скасовували чи перенесли.

У цій добірці зібрані усі спортивні події, що уже скасовані, перенесені або відбудуться без глядачів.

Футбол

Матч Польща - Україна відбудеться без вболівальників, з Францією - теж.

ПСЖ, Валенсія і Барселона проведуть матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів без глядачів.

Ліверпуль відмовився від передсезонного туру по Азії.

12 березня керівництво Ла-Ліги прийняло рішення призупинити чемпіонат на два тури.

До 3 квітня всі матчі чемпіонату і Кубка України також будуть проводитися без глядачів.

В АПЛ до кінця сезону гратимуть при порожніх трибунах.

Перенесено фінал Кубка французької ліги ПСЖ - Ліон.

Перенесені матчі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті - Реал і Ювентус - Ліон.

УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Чемпіонат Румунії призупинений.

Чемпіонат Португалії з футболу призупинений на невизначений час.

Бундесліга скасовувала матчі 26 туру.

Розіграш Кубка Лібертадорес призупинено через коронавірус.

Чемпіонат Франції призупинений на невизначений термін.

Вест Гем Ярмоленка пішов на карантин через коронавірус.

Матчі збірної України з Польщею та Францією, швидше за все, скасують.

Англійська Прем'єр-ліга пішла на карантин, а деякі клуби вимагають повного скасування чемпіонату.

В УЄФА підтвердили варіант з перенесенням Євро-2020, а англійське видання The Telegraph запевняє, що чемпіонат перенесуть на грудень цього року.

Теніс

Повністю скасований один з найбільших турнірів в Індіан-Веллсі.

Скасовано фінал на челленджері в Бергамо, куди вийшов українець Ілля Марченко.

Скасований турнір в Маямі.

Матч Кубка Федерації Японія - Україна перенесено на невизначений термін.

ATP (чоловічий теніс) скасувала усі змагання в найближчі 6 тижнів. WTA поки не зробила заяву.

Бокс

Бій Віктора Постола і американця Хосе Раміреса був перенесений з Китаю до США.

Бій українця Віктора Вихриста перенесли.

Баскетбол

Чемпіонат України був достроково завершений.

Євролігу призупинили на невизначений термін.

Зупинено сезон і в головній баскетбольній лізі світу - НБА.

Чемпіонат української Суперліги скасовано - Дніпро оголосили чемпіоном.

Хокей

Жіночий ЧС з хокею скасований. Чоловічий поки планують проводити.

Чемпіонат Німеччини повністю скасований у зв'язку з поширенням коронавірусу.

НХЛ зупинила регулярний чемпіонат на невизначений термін.

Зал хокейної слави в Торонто закрили до 6 квітня через коронавірус.

Інші види спорту

Скасували Гран-прі Австралії. Старт сезону переноситься на невизначений час.

Спортивні ліги США і Канади НХЛ, НБА, МЛС та МЛБ заборонили журналістам відвідувати роздягальні спортсменів.

В Італії скасували три велогонки.

Достроково завершено Кубок світу з гірських лиж: останні два етапи скасовані і у чоловіків, і у жінок.

Скасовано чемпіонат світу з фігурного катання в Монреалі.

Старт сезону МЛБ (бейсбол) відкладений на невизначений час, але як мінімум на два тижні.

Мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесі скасований. ESL One Los Angeles 2020 не відбудеться.

На Кубку світу у Контіолахті відмінили змішані естафети.

Формула-1 планує почати сезон не раніше червня.