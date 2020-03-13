 Матчі збірної України з Польщею та Францією можуть скасувати | Футбол | Champion.com.ua
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Матчі збірної України з Польщею та Францією можуть скасувати

Сьогодні 16:30 241 0
Матчі збірної України під питанням
Матчі збірної України з Польщею та Францією можуть скасувати
#Україна, #Франція, #Польща

Джерело - tsn.ua.

Товариські матчі збірної України проти Франції (27 березня) та Польщі (31 березня) можуть не відбутися через коронавірус.

Про це повідомив президент Федерації футболу Польщі Збігнєв Бонек.

"Можливо, товариський матч буде скасований, але рішення поки немає", - сказав Бонек.

Видання L'Équipe зазначає, що також може не відбутися матч Франція - Україна.

"Рішення ще не ухвалено офіційно, але тенденція посилюється", - пише газета.

Нагадаємо, Маліновського перевірять на коронавірус перед викликом у збірну України.

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