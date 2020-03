Кубок Америки з футболу перенесено на 2021 рік

Кубок Америки з футболу перенесено з 2020-го на 2021 рік через загрозу поширення коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Американської конфедерації футболу (CONMEBOL).

Кубок Америки відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Раніше, турнір мав відбутися в дев'яти містах Аргентини і Колумбії з 12 червня по 12 липня поточного року.

🚨 BREAKING NEWS: CONMEBOL have announced that Copa America 2020 will be postponed until next summer 2021. The same decision that UEFA made regarding EURO 2020. 😭 pic.twitter.com/bWcei22Zjo