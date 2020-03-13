Клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону

В Англії можуть достроково завершити сезон

Клуби англійської Прем'єр-ліги можуть відмовитися від продовження чемпіонату після відновлення сезону в наступному місяці.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубів побоюється щодо фізичної форми гравців і цілісності змагань. Команди, що займають місця в нижній частині турнірної таблиці, особливо трепетно ​​ставляться до того, що зміна графіка може допомогти комусь із суперників залишитися в елітному дивізіоні.

Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.

Також, Вест Гем Ярмоленка пішов на карантин через коронавірус.