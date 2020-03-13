Клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону

Джерело - sport.ua.
Клуби англійської Прем'єр-ліги можуть відмовитися від продовження чемпіонату після відновлення сезону в наступному місяці.
Про це повідомляє Daily Mail.
Керівництво клубів побоюється щодо фізичної форми гравців і цілісності змагань. Команди, що займають місця в нижній частині турнірної таблиці, особливо трепетно ставляться до того, що зміна графіка може допомогти комусь із суперників залишитися в елітному дивізіоні.
Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.
Також, Вест Гем Ярмоленка пішов на карантин через коронавірус.