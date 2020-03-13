Бій Вихриста перенесли через коронавірус

Джерело - sport.ua.
Бій українського суперважковаговика Віктора Вихриста (1-0, 1 КО) перенесений через коронавірус.
Про це повідомляє Luckypunch.net.
21 березня в Берліні був запланований другий поєдинок українця у профі проти 33-річного аргентинця Алехандро Соси (9-2, 4 КО).
Однак, вечір боксу через поширення коронавірусу в Німеччині перенесений з Берліна до Гамбурга і пройде в місцевому спортзалі компанії.
Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше.
Раніше, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.
Нагадаємо, Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі.