Бій Вихриста перенесли через коронавірус

Наступний бій Вихриста відбудеться у спортзалі

Бій українського суперважковаговика Віктора Вихриста (1-0, 1 КО) перенесений через коронавірус.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

21 березня в Берліні був запланований другий поєдинок українця у профі проти 33-річного аргентинця Алехандро Соси (9-2, 4 КО).

Однак, вечір боксу через поширення коронавірусу в Німеччині перенесений з Берліна до Гамбурга і пройде в місцевому спортзалі компанії.

Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше.

Раніше, Кличко-молодший розкритикував дії Федерації боксу України щодо дискваліфікації Віктора Вихриста та його тренера.

Нагадаємо, Вихрист дізнався суперника і дату другого бою у професійному боксі.